Rusia-España: los que quedan de la Euro 2008

España ha quedado encuadrada en las eliminatorias de octavos de este mundial contra la anfitriona Rusia. El cruce se hacía oficial tras el partido de España, que in extremis conseguía la clasificación como primera de grupo. En cuanto se supo el cruce la afición de la selección española enseguida de acordó de aquellos enfrentamientos en la Eurocopa de 2008 en Austria y Suiza.

España logró imponerse en aquellos partidos a la selección rusa por dos claros marcadores. 4-1 en la fase de grupos y 3-0 en las semifinales del torneo que finalmente se acabaría llevando España tras derrotar a Alemania en la final por un solitario gol de Fernando Torres. Y es que estos últimos dos encuentros son los últimos que enfrentaron a ambas selecciones en un gran torneo.

Ha pasado bastante tiempo desde aquellos encuentros, concretamente diez años. Durante estos años muchos han sido los jugadores que han pasado por ambas selecciones. España ganó esa Eurocopa, la Eurocopa siguiente y el mundial de Sudáfrica. Rusia por su parte no ha tenido mucho éxito. No clasificó para Sudáfrica, en la euro de 2012 no pasó de la fase de grupos, en el mundial de Brasil ocurrió lo mismo. La última euro en Francia acabó con mismo resultado, fase de grupos.

Volviendo a la Eurocopa de 2008 hay siete supervivientes de aquellos jugadores que se enfrentaron entre sí, cuatro por parte de España y tres por parte de Rusia. Por parte de la selección española todavía quedan Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Silva y Reina. Y por parte de Rusia quedan Igor Akinfeev, Ignashevich y Yuri Zhirkov.

España llegaba a Austria y Suiza como una de las favoritas y con la convicción en los aficionados de La Roja de que ese año por fin España podría levantar un título desde la Eurocopa conseguida en 1964. Rusia llegaba sin ninguna obligación y que al final consiguió hacer un papel más que digno llegando a semifinales, una Rusia que llegaba con alguna promesa como lo era el delantero Arshavin.

Sergio Ramos ahora central, en aquella Eurocopa actuaba de lateral derecho. Bastante ofensivo por su lateral, creaba también mucho peligro en los remates de cabeza. Aquella España jugaba al son de Iniesta y Silva, los locos bajitos hacían jugar a la selección al tiki-taka, estilo que les llevó a la gloria. Un estilo que se sigue manteniendo hasta ahora. Por su parte Pepe Reina muy difícil lo tenía para jugar con Casillas bajo palos, aunque si jugó el partido frente a Grecia de la fase de grupos, en el que nada ya se jugaba la selección al estar matemáticamente clasificada. Muy importante también su peso en el vestuario y haciendo piña en los momentos más decisivos del torneo.

La selección de Rusia sigue manteniendo a su portero y a dos defensas de aquel torneo. Akinfeev todavía no se había labrado el nombre que ahora tiene pero en aquel entonces ya era el portero titular del CSKA de Moscú, club en el que ha permanecido toda su carrera. El guardameta ruso dejo a cero su portería frente a Grecia y Suecia, encajó uno frente a Holanda, y recibió dos goleadas de España, cuatro y tres goles en cada partido. Ignashevich jugó cuatro partidos de aquella Eurocopa siendo ya un jugador de renombre que en unos días cumple 39 años. También ha desarrollado su carrera en el CSKA. Por último el lateral izquierdo Zhirkov, que fue incluido en el once ideal del torneo en la defensa, el otro ruso fue su compañero Arshavin.