Aspas: "Podré decir a mi hijo que vio a su padre marcar en un Mundial"

Iago Aspas concedió una entrevista a la EFE en la que repasó el momento que está viviendo con la selección española y lo que supone en el aspecto personal. El gallego es uno de los nombres que están más de moda en España. Gracias a su gol de tacón, sacó de apuros a la selección y la llevó a octavos siendo primera de grupo.

Con nombres como Iniesta, Piqué o Ramos, Iago Aspas queda en un segundo plano y la gente se pregunta quién es el 17 de España. ¿Quién es ese 17? “Iago Aspas, un jugador del Celta que ha trabajado mucho para estar aquí y disfrutar de un Mundial. Un delantero versátil que puede ocupar varias posiciones y de bastante calidad técnica”, explica.

Si por algo se le recordará, es por el gol ante Marruecos, pero ¿fue ese el más importante de su carrera? Aspas lo tiene claro: “Igual es uno de los más bonitos aunque creo que los he metido mejores, pero seguro que es el de más repercusión. Mi primer gol en un Mundial”. Y recuerda así la jugada: “Había salido un córner por un lado y sacamos rápido por otro gracias a la picardía de Asensio. Vi el hueco y le pedí a Carvajal que me la pusiera ahí. Me quedó un pelín atrás. No tenía mucho más espacio y tuve que dejarla pasar para golpear con la derecha”.

Para cualquier niño que quiere ser futbolista, el Mundial es el sueño de su vida. Iago lo ha conseguido y no de cualquier modo. Lo ha hecho desde el Celta de Vigo. Para él, esto ha sido un reto: “Era un reto. Sabemos la dificultad que tiene estar en un equipo menor entre comillas comparado con Real Madrid, Barcelona o Atlético por ejemplo y llegar a un Mundial para poder disfrutar de minutos y marcar mi primer gol. Todo lo que ha supuesto es una felicidad extrema. Era el primer partido que me venían a ver familiares, sobre todo mi pareja y mi hijo que aún no se da cuenta porque acaba de cumplir 2 años, pero en el futuro le podré decir que vio a su padre en vivo meter un gol en un Mundial”.

Pese a no estar gozando de la titularidad, no se rinde y dice estar para ayudar y sumar: “Todo el mundo quiere jugar de titular pero estoy aquí para sumar, si tengo que esperar en el banquillo lo haré, como si no tengo que jugar y animar”.

¿Qué le pide Fernando Hierro? “He disfrutado dos veces con él entrando desde el banquillo, sobre todo me pide tener mucha movilidad. Cada partido ha sido diferente porque en el de Portugal íbamos ganando y ante Marruecos entré con empate”, declaró.

El caso Lopetegui afectó a todos, pero ¿cómo lo vivió el atacante? “Es algo que los futbolistas sabemos que puede suceder en el mundo del fútbol en nuestros clubes y en la selección española todo tiene mayor repercusión, aún más a dos días de empezar un Mundial”, afirmó. Y añadió que: “Nos juntamos todos, tuvimos una charla para mantenernos más unidos y que esto nos hiciese más fuertes. Creo que en el campo no se nota. Dentro del terreno de juego no estamos pensando en si hemos cambiado de entrenador o no”.

“Se está viendo en el Mundial que hay una igualdad máxima. El último campeón del mundo (Alemania) se ha ido para casa y muchos equipos a priori favoritos también están pasando momentos difíciles”, afirmó sobre la competitividad del Mundial.

¿Se puede compaginar con Costa? “Me puedo compaginar bien con todos mis compañeros. Diego tiene una calidad tremenda y cuando los buenos jugadores se juntan pueden conectar en el campo. Somos diferentes. Rodrigo se mueve muy bien, Diego es un delantero peleón, un rompecabezas para los defensas y con él tengo más asociación y trabajo en los espacios”, sentenció.

La prensa y lo que no es la prensa ha lanzado muchas críticas al grupo, ¿se nota eso dentro de la selección? “Sabemos que hemos pasado primeros de un grupo con la antigua campeona de Europa y con dificultad, pero quizás se le da demasiado bombo a que jugamos mal, que si el portero... estamos expuestos a las críticas y para mí son algo normal", explica.

España no ha tenido nada fácil el pasar de ronda. En ocasiones, esas dificultades pueden servir como motivación y hacerte más fuerte. Para Iago eso se traduce en: “Por supuesto, no hay rival fácil y todos los partidos son de extrema dificultad. Estamos en un Mundial y ahora todo es a cara o cruz. Si ves un entrenamiento cada jugador se deja todo. Somos conscientes de que hay que cosas que mejorar seguro pero llegamos con mucha ilusión y expectación a la primera eliminatoria. Va a ser duro ante Rusia, difícil ante la anfitriona con su gente detrás incordiando, pero trataremos de aislarnos de todo para hacer un buen partido”.

El delantero no se olvidó de analizar a Rusia. Un equipo que para él tiene muy buenos jugadores: “Buenos jugadores. Los dos primeros partidos lo demostró. Ante Uruguay hicieron cambios esperando un partido difícil y cayeron condicionados por una expulsión. Tienen el apoyo de su gente y buenos jugadores como Golovin o Smólov que no ha comenzado bien el torneo pero es un gran delantero. No sé cómo nos plantearán el partido. Cuando jugamos hace unos meses contra ellos jugaron con cinco atrás, ahora usan cuatro con dos bandas rápidos. Tienen cosas para sacarle máximo partido”.

¿Con qué sueña?, le preguntaron. “Con llevarnos la Copa, no podía ser de otra forma. Si además es disfrutando de minutos y con goles, mucho mejor”, afirmó.