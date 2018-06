Análisis del rendimiento de los fichajes durante la temporada 2017-18

Durante el pasado verano se vieron varias caras nuevas en la pre-temporada del Sporting de Gijón. Miguel Torrecilla y el club sportinguista realizaron una gran apuesta por jugadores de fuera, en vez de por los de casa, los de Mareo, que realizaron una temporada impoluta y cayeron eliminados en los playoffs de ascenso a la liga de plata del fútbol español. Los de José Alberto López llaman a la puerta del primer equipo, mientras que la mayoría de los fichajes vuelven a sus equipos.

El equipo rojiblanco fichó durante toda la temporada a: Alberto Guitián, Nano Mesa, Álex Bergantiños, Stefan Scepovic, Rubén García, Xandao, Federico Barba, Álex López, Álex Pérez, Jordi Calavera, Michael Santos y Jony Rodríguez.

Federico Barba

Notable: 8. El "potro italiano" rindió a un buen nivel en feudo gijonés. El zaguero tiene un buen juego aéreo, es fluido en la salida de balón y contundente y eficaz en el marcaje. Su rendimiento fue el más regular durante toda la temporada en defensa. Su futuro está en duda, pero en defensa fue el mejor. Siempre rindió a un buen nivel y cabe destacar su velocidad para ser central.

Mejor partido: vs Valladolid (0-1 en el Zorrilla)

Xandao

Suspenso: 3. El zaguero brasileño brilló por su ausencia. Pues la falta de rodaje por culpa de la tardanza de su fichaje, que hizo que se perdiese la temporada, y la no acumulación de minutos en sus piernas le castigó bastante frente a otros compañeros. Se notó mucho durante los partidos que vistió la rojiblanca. Se fue en el mercado invernal lejos de España. Su rendimiento en los partidos fue irregular.

Mejor partido: vs Lugo (3-1 en el Anxo Carro)

Xandao durante un entrenamiento | Fotografía: Diego Blanco (VAVEL)

Alberto Guitián

Bien: 6. El jugador volvió a la que fue su casa, para hacer el papel de tercer central. Cumplió a la perfección, sus actuaciones de titular fueron impolutas. Formó pareja en la zaga con diferentes centrales en varias ocasiones, pero su rendimiento fue bueno en todas ellas. No fue tan protagonista en la recta final de la temporada.

Mejor partido: vs Huesca (0-2 en el Alcoraz)

Álex Pérez

Bien: 6. El central madrileño nunca terminó de convencer a la parroquia rojiblanca. Tanto para Baraja como para Herrera, fue indiscutible junto a Barba. Buena salida de balón y buen juego aéreo. Su presencia constante en los onces levantó la polémica varias veces en la grada.

Mejor partido: vs Barça "B" (2-1 en el Mini Estadi)

Jordi Calavera

Notable: 8. El jugador catalán fue de menos a más durante toda la temporada. Empezó muy flojo en defensa, pero con la llegada de Baraja su rendimiento defensivo fue a más. En ataque era una moto, apuraba y sacaba un centro medido al rematador. Durante la recta final de la temporada su rendimiento cayó en picado. Fallos tontos o goles en propia pudieron eclipsar su gran temporada en la disciplina rojiblanca, pero sus lágrimas tras estos fallos hicieron que la afición empatizase mejor con él.

Mejor partido: vs Rayo Vallecano (1-0 en El Molinón -Enrique Castro "Quini")

Bergantiños

Sobresaliente: 9. El gallego fue tesón y esfuerzo durante toda la temporada. Su rendimiento en el juego fue cuestionable en el primer tramo de la temporada, con Herrera, pero desde ahí nadie puso en duda su titularidad, su aportación al juego y su compromiso. Un jugador que da gusto ver en el campo por su constante lucha y su rendimiento. Su futuro está en el Deportivo, tras tomar la decisión de volver al equipo de su vida cuando éste más le necesita.

Mejor partido: vs Osasuna (2-0 en El Molinón)

Rubén García

Sobresaliente: 9. El valenciano dio al equipo un importante plus en ataque. Desde el principio de la temporada daba una "chispa" que explotaba al equipo en ataque. Rápido, ágil, luchador, con buen golpeo de balón y un gran sorteador de defensas. Fue el mejor en la recta final. Siempre estuvo abierta la polémica en la grada sobre el porqué el extremo ché era siempre el primer cambio de Rubén Baraja.

Mejor partido: vs Barça "B" (2-3 en El Molinón - Enrique Castro "Quini")

Rubén García aplaudiendo durante un partido | Fotografía: Diego Blanco (VAVEL)

Stefan Scepovic

Suspenso: 4. El serbio no pudo con la sombra de su pasado. No era el mismo que anotó 22 goles con la rojiblanca. Su rendimiento no fue regular y esto culminó con su salida del club en enero. Anotó cuatro goles en toda la temporada. Sus partidos eran bastante sosos, no generaba ocasiones, no remataba a puerta y no combinaba con sus compañeros en ataque.

Mejor partido: vs Sevilla Atlético (3-0 en El Molinón)

Jony Rodríguez

Sobresaliente: 10. El extremo cangués hizo un esfuerzo por volver a su casa e hizo uno mucho más grande por poder ascender con el Sporting. Rindió a un nivel impresionante durante toda la temporada. Tiró del equipo y le dio aire en muchos momentos. Volvió a poner en pie a La Mareona, que coreó su nombre en varias ocasiones durante la temporada. Resucitó al equipo en el 3-1 del Zorrilla marcando el gol que todavía daba opciones en la vuelta. Jugará la próxima temporada en el Alavés de Abelardo.

Mejor partido: vs Cultural (4-0 en El Molinón - Enrique Castro "Quini")

Nano Mesa

Notable: 7. No contó con muchos minutos, pero aprovechó los que tuvo. Llegó en invierno como segundo delantero. Su facilidad para picar espacios y su alta velocidad punta hicieron mucho daño a defensas rivales. Dos goles y una asistencia. Luchador y comprometido, la afición lamenta su vuelta a Eibar. Muy buenas aportaciones del canario en el equipo.

Mejor partido: vs Valladolid (0-1 en el José Zorrilla)

Michael Santos

Sobresaliente: 10. El delantero charrúa firmó una temporada que será difícil de olvidar en Gijón. Un jugador que luchaba, iba con todo, marcaba la diferencia y lo daba todo en el campo. Nunca se dudó de él. 17 goles que hablan por sí solos. Cabe destacar su gran capacidad en el remate aéreo y su forma de atacar al balón sin ningún miedo. En jugadores como Carmona, Jony o Rubén encontraba a sus mejores socios.

Mejor partido: vs Córdoba (3-2 en El Molinón)