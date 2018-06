Joao Cancelo, nuevo jugador de la Juventus de Turín

Google Plus

Finalmente, uno de los primeros culebrones de este mercado estival no ha tardado mucho en encontrar una solución que contentara a todas las partes. El internacional portugués se convierte en el tercer fichaje del equipo italiano, tras las contrataciones del centrocampista alemán Emre Can y el portero italiano Mattia Perin, procedentes de Liverpool y Genoa, respectivamente. El pago total de la operación se efectuará en tres plazos.

Precisamente, no era la Juventus quien más había sonado este último mes. Cancelo ha militado esta temporada 17-18 en el Inter de Milán, cedido por el conjunto ché, y su rendimiento provocó que se estuviera cerca de hacer efectiva la opción de compra de 40 millones de € pactada en el contrato firmado a mediados de agosto. Tras sondear las opciones, el equipo milanés ha decidido invertir en el ex de la Roma, Radja Nainggolan, dejando via libre a la "Juve" para hacerse con el lateral.

Tras llegar la noche de ayer a Turín y pasar las pruebas médicas, Cancelo firma hasta 2023. Al no acudir a la Copa del mundo con Portugal, se podrá poner a disposición de Allegri lo antes posible, el cual había pedido su fichaje de manera personal para reforzar a la "Vecchia Signora".

Joao se convierte en una de las primeras bajas del conjunto valencianista, tras el retorno a sus equipos de los cedidos Guedes, Pereira y Vietto. Aún no se sabe ciertamente si el dinero conseguido tras la venta irá a parar a uno o varios jugadores en concreto.

Tras el fichaje de Uros Racic y la ejecución de la opción de compra de Geoffrey Kondogbia, suenan diversos nombres para reforzar el proyecto valencianista en su retorno a la UEFA Champions League, pero nada oficial por el momento. Se prevé un verano ajetreado en las oficinas de Mateu Alemany.