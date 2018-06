Gorka Etxeberria será el director general de Unionistas de Salamanca y así lo ha comunicado el conjunto blanquinegro presidido por Miguel Ángel Sandoval en la tarde de hoy.

El acto ha tenido lugar en Renault Salamanca, y Gorka, acompañado del presidente Sando, y del vicepresidente Javier Tejedor ha sido presentado como director general del club.

El técnico y director general vasco ya estuvo entrenando en la ya desaparecida Unión Deportiva Salamanca y ahora tiene el honor de pertenecer al club que homenajea a la extinta UDS. Posteriormente, Gorka inició una aventura en Australia, en el verano del 2017, dándola el Sydney Olimpic por finalizada este mes de Marzo.

Sus primeras palabras como director general del club charro han sido las siguientes: “Considero que el proyecto de Unionistas es lo que más me atrae, pero con diferencia; es nuevo, no tiene nada que ver, club nuevo, ilusión nueva y nunca he estado en un sitio que transmite tanta ilusión, tanta pasión, tanto seguimiento, me ha dado envidia estos años de vida, lo he seguido de lejos”.

Gorka en su presentación también afirmó que “Yo apuesto por la sangre, y estoy aquí porque me apasiona esa fuerza que recibe lo que demos ahora, pero lógicamente, tanto el esqueleto como la musculatura que seremos capaces de montar, deberá de dar su máximo rendimiento”.

Jose Arroyo no continuará en Unionistas

Por su parte, y al margen de la gran e importante noticia de la contratación de Gorka Etxeberria como director general, el club ha anunciado a través de su red social de Twitter que José Arroyo no continuará en el club, por lo que a las bajas ya anunciadas, se le suma una más.

Arroyo, que comenzó la temporada con alguna lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante varios partidos, cumplió en la segunda mitad de la temporada, pero ahora, se tendrá que buscar un nuevo destino.