El mejor jugador del Grupo B: Isco Alarcón, el hombre de España

Lo que en principio parecía un grupo ya predefinido en cuanto a como se clasificarían las selecciones, acabó desembocando en un estado de nervios, unos últimos minutos minutos que parecían horas y una clasificación peleada con uñas y dientes. Un grupo en el que siendo objetivos cualquiera al final podría haber pasado, a Irán tan solo le faltó un gol y a Marruecos haber podido transformar su gran juego en goles. Por su parte los clasificados al final consiguieron su objetivo aunque ni mucho menos de la forma pensada, Portugal lo consiguió gracias a Cristiano Ronaldo, por que el juego del equipo ha dejado mucho que desear en todos los partidos y lo único que ha conseguido hacer frente al dominio de los rivales ha sido un Cristiano Ronaldo omnipresente en el área, lo cual en casos como el partido de Marruecos se puede pensar que es un injusticia, por su parte España se ha clasificado primera de grupo pero hasta los últimos diez minutos aun se temía por su acceso a octavos y de no ser por que el VAR validó el gol de Iago Aspas quien sabe donde estaría España ahora. Como se ha visto el grupo en el que España y Portugal por potencial y por nombre deberían haber pasado quizás sin sufrimiento, al final fue casi agónico para ambas.

Uno de los grupos mas igualados

En este grupo se han podido ver grandes actuaciones en los diferentes partidos de la clasificación para octavos. Por ejemplo, la exhibición individual con la que Cristiano comenzaba el Mundial marcando un hat-trick nada menos que a España, o el muy honorable, aunque corto trayecto de la selección marroquí de Renard, la cual a nivel colectivo quizás haya sido la selección que mejor fútbol ha demostrado en el grupo. Salvando obviamente la faceta de los goles y por la cual ya no continúan, también ha sido muy meritoria la participación de Irán, la cual encontró obstáculos desde un primer momento ya con el veto de las marcas deportivas, pero que en el terreno Queiroz ha conseguido darle a esta selección un sistema con un juego muy compacto, competitivo y el cual casi le sirve para pasar a la siguiente ronda. Por estas razones, el Grupo B al final ha acabado siendo uno de los mas igualados, tanto por el buen nivel y rendimiento de las selecciones que no eran favoritas y han conseguido asustar a las que si, como por las que en un principio parecía que iban a tener un camino mas fácil pero al final su nivel no ha estado a la altura de lo que el grupo suponía, pese a clasificarse.

La estrella del Grupo B

Pero si hay una actuación que en este grupo se debe resaltar por encima de los demás y que prácticamente él solo ha llevado a España a Octavos ha sido la de Isco. Pensando en los grandes nombres del grupo, aparece rápidamente el de Cristiano Ronaldo, lo normal siendo el pichichi del grupo y salvando a Portugal de caer antes de tiempo, pero sin embargo aunque su aporte en cuanto a números no ha podido ser mejor, su juego por otra parte a veces ha dejado a deber y es que en los dos últimos partidos se le ha visto muy poco y ha mostrado un juego irregular, también se podría nombrar a Diego Costa quien, no solo con goles ha ayudado a España, sino que a demás ha demostrado que está capacitado de sobra para ser el delantero de la selección española, acallando las voces que podrían opinar lo contrario. El Grupo B ha dejado grandes actuaciones, pero si hay que destacar un protagonista ese debe ser Isco, gran parte de la culpa de que España esté en octavos la tiene el malagueño.

España no es que haya pasado por los mejores momentos antes del Mundial ni a nivel institucional con la destitución de Lopetegui, ni tampoco en su juego como se vio en los amistosos previos al Mundial. Pero en medio de estos embrollos Isco decidió armarse de galones, los cuales con Lopetegui al mando fue cogiendo poco a poco para hacerse con las riendas de la selección. Julen supo a quien confiarle el mando de la selección, el jugador del Real Madrid ha sido sin lugar a dudas el jugador mas regular del Grupo B y por ende de la selección, con la que ha demostrado ser el líder del juego de esta, todas, o en su defecto la gran mayoría de las jugadas de peligro de las que gozaba la Roja pasaban y eran hiladas por el futbolista de Arroyo de la Miel.

Lo mejor de él no ha sido solo la actuación a nivel individual con su ya conocidísimo manejo del balón con lo que es capaz de batir líneas, marcar goles o dar asistencias, si no que ha conseguido que la selección no se desenchufe en los partidos. Ha podido mantener el estilo de la selección, pidiendo el balón en todo momento, sin miedo a ponerse el equipo a sus espaldas cuando sus compañeros no han estado a su nivel. También ha demostrado una gran inteligencia según iban avanzando los partidos. Un ejemplo es contra Irán, cuando en la primera parte estuvo incesantemente intentando abrir los espacios para poder hacer jugadas entre la férrea defensa de Queiroz. Luego, en al segunda mitad, viendo que Iniesta no estuvo a su mejor nivel, cambiaron posiciones, pasando Isco ha estar mas retrasado para ayudar en la elaboración y evitar esa continuación de pérdidas que estaban dando vida a Irán. También contra Portugal, donde las acciones de peligro fueron jugadas que empezaban desde él, ademas del dominio del medio campo que poco a poco fue instaurando la selección en base a Isco, no hay que olvidar tampoco que aunque no hicieron el mejor partido frente a Marruecos, entre Isco e Iniesta consiguieron mantener el balón contra la selección que junto a España mas posesión había tenido en el grupo.

Isco líder de la Roja

Es obvio que ha habido un cambio generacional, se podría decir que obligado tras la etapa de oro española, y en esto no cabe ninguna duda que quien ha decidido ser el protagonista y jefe sobre el terreno de este equipo es Isco. Muchas veces se le ha nombrado como el relevo de Iniesta no solo por su similitudes en algunos aspectos del juego, si no también por que es quien mantiene la esencia de ese estilo que hizo campeona a España. Esto han dejado de ser meras apalabras para convertirse en hechos, los cuales ha sido Isco quien ha dado forma y se ha ganado el ser considerado como tal.

Las opciones de España para convertirse en campeón pasan sin lugar dudas por las botas de Isco el será quien deba organizar y dirigir el juego para intentar que algunos recuperen el nivel y que todo el equipo vaya encontrando sensaciones de cara las próximas fases, España deberá tratar de ayudar lo máximo posible al malagueño y esperar que este no baje el nivel por que si esto ocurre si podrían llegar las preocupaciones de verdad visto el nivel que ha dado el español.