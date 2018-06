Thiago Alcántara: "Todos juntos, a pasar los octavos de final"

Thiago Alcántara ha salido a rueda de prensa previa al útlimo entrenamiento antes de que la selección ponga rumbo a Moscú. El centrocampista ha pedido unidad y confianza en las posibilidades del grupo ante los octavos de final.

"No podemos vivir con el miedo a fallar. Queremos jugar, queremos darle velocidad al balón, queremos desarmar al rival. Es complicado cuando se encierran atrás. Hemos tenido partidos en los que debemos tener cuidado con los pases. No debemos tener miedo a fallar", comentaba el futbolista sobre si no consiguen la clasificación a cuartos.

En este Mundial no está gozando de la titularidad pero para él eso no es importante, es más importante no clasificarse: "Sería un palo no clasificarnos para los cuartos de final. Estamos veintitrés para poder jugar contra Rusia y el palo sería no estar clasificados".

Preguntado por su compañero Diego Costa, dijo: "A pesar de la imagen que pueda tener en el campo, que es intenso, que va a la pelea, es un trozo de pan, muy divertido, y una persona importante para el grupo. El delantero siempre es el jugador especial del equipo, tenemos que saber sus características".

España está encuadrada en el lado bueno del Mundial. El internacional eso no lo tiene en cuenta: "No tanteamos cuadros, no miramos a lados buenos y malos. Para nosotros lo importante es plantear bien el partido de Rusia. Vamos a jugar contra miles de rusos, un estadio lleno... Se nota en el campo que estamos jugando fuera de casa. Lo que importa, de todos modos, está dentro del campo".

"Todos debemos hacer autocrítica. Hemos venido a intentar ganar el Mundial. Estamos todos lejos de casa, y debemos apoyar a España. Para nosotros, lo importante es el fútbol. Fuera de eso, si hay un partido malo, o tenemos fallos, pero estamos juntos para poder ganar. No hay nada que esconder, hay que ver las cosas que se han hecho bien. Estamos en los octavos de final de una Copa del Mundo. Vamos a aprovechar el momento, vamos a jugar al fútbol y a pasarlo bien", explicaba sobre las críticas que están recibiendo.

Tiene claro que hay que mejorar: "Debemos tener la confianza para seguir generando el fútbol que tenemos. Y tenemos que mejorar todo. Miremos a los jugadores que tenemos, confíemos en ellos".

Por último, como todos sus compañeros, alabó el papel de David de Gea: "Es la posición más deafortunada que hay en el campo. David, si habéis visto sus partidos en los últimos años, sabéis que ha hecho grandes partidos en su club y en España. Todos sabéis quién es David de Gea. En los entrenos trabaja como un animal. La confianza en David y en el resto de porteros es gigante".