Fernando Hierro: "De Gea jugará"

La incógnita sobre si De Gea estará bajo palos frente a Rusia ya ha sido desvelada y el resultado es que sí estará. El encargado de dar el sí, ha sido Fernando Hierro. El seleccionador confirmó en los micrófonos de RNE que el portero partirá desde el inicio en el primer partido a vida o muerte para la selección española.

Hierro da por finalizada así la duda de la portería después de las dudas que comenzaron tras las irregulares actuaciones del meta del Manchester United y que llevaron al posterior debate sobre su sustitución.

Al ser preguntado por David De Gea, el técnico fue muy tajante y rotundo en la repsuesta: "Sí, jugará". El entrenador del combinado nacional también pasó por los micrófonos de Radio MARCA y se refirió a las críticas que están recibiendo sus futbolistas, de las que dijo respetar: "Respeto las opiniones de todo el mundo pero quien toma las decisiones somos nosotros. Tengo bastantes cosas claras para el partido ante Rusia".

"No estoy padeciendo otra cosa que no hayan padecido otros seleccionadores. Clemente, Camacho, Vicente del Bosque... la realidad de la situación es que ahora se paraliza el fútbol y solo existimos nosotros. Hay debate por eso", afirmó.

"Sabemos cómo juega Rusia, los delanteros referentes, los balones aéreos que son muy peligrosos... esas son sus características a grandes rasgos. Además juegan en su estadio y con su gente. Nuestros chicos están ilusionados y entrenando muy bien. Ahora empezamos una nueva fase", aseguró.

Confianza en el guardameta madrileño

Con estas declaraciones, el seleccionador nacional volvió a apoyar públicamente a David De Gea que ha sido el blanco de todas las críticas de los resultados cosechados ante Portugal, Irán y Marruecos. No es que no haya confianza en los otros dos porteros, sino que Hierro no quiere tocar la portería. Sus compañeros también han dado su apoyo al portero en estos últimos entrenamientos.