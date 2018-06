Fernando Torres: "Gritamos al mundo que se puede cambiar la historia"

29 de junio de 2018. Se cumplen 10 años del gol de Fernando Torres en Viena y que fue el inicio de una selección española que pasaría a la historia al conseguir tres títulos consecutivos, entre ellos, su primer Mundial.

Por ese motivo, el diario MARCA, ha entrevistado al protagonista que hizo levantarse del sofá a todo un país. Fernando Torres recuerda todo lo que fue aquel día para el periódico.

El ‘Niño’ comenzó recordando cómo fue aquella jugada: “Vi que Xavi recibió entre líneas y que se encontraba muy solo. En ese momento, me abro ligeramente a mi derecha para crearme espacio y poder hacer una diagonal hacia la portería. Al pase de Xavi no puedo llegar ni controlarlo con claridad porque Lahm es capaz de cerrar y ganarme la posición. En ese instante veo que puedo seguir mi carrera por fuera porque Lahm me frena con su cuerpo. Lehmann no sale rápido y por un instante pienso que puedo adelantar al defensa y llegar antes que el portero. Acelero y... el resto es historia”.

“La equipación, las botas, la medalla, las entradas del partido, los recortes de prensa... muchos recuerdos”, son los recuerdos que guarda de aquel día.

Sobre la figura de Luis Aragonés, el delantero reconoce que le echa de menos. Y recuerda lo que le dijo justa antes de saltar al césped del estadio de Viena: “Cuando me cogió a solas en un pasillo antes de salir al campo. Allí me puso contra la pared y me agarró del pecho. Me dijo: "Es nuestro momento Niño, va a salir usted ahí fuera, va a marcar dos goles y vamos a ser campeones de Europa". Después me hizo la señal de la cruz en la frente y me dejo ir.

Él cambió la historia del fútbol español, pero saca la humildad que lleva y se quita méritos: “Luis y ese grupo de jugadores cambiamos la historia. Yo tuvo la suerte de formar parte y estoy muy orgulloso”.

El 9 de España de aquella Eurocopa habla con cariño de los reencuentros con Lahm tras el gol: “Con Lahm coincidí muchas veces en el campo después de aquel partido. Un día nos paramos a hablar antes de la Súpercopa de Europa entre Chelsea y Bayern (2013). Me dijo que siempre que jugábamos en contra marcaba gol, que estuviese tranquilo ese día. Creo que marqué a los 15 minutos. Siempre he sido un gran admirador de Lahm. Con Lehman coincidí esta temporada en el Arsenal- Atlético en Londres. Nos cruzamos en el túnel y me dijo: "¡Eh! Yo me acuerdo de ti". Levanté la cabeza y le vi. Le saludé y le dije que yo también le recordaba, nos reímos y hablamos un rato de fútbol”.

Sobre la jugada habló con Lahm pero no con Luis Aragonés: “No, nunca hablamos de aquello”.

Un mes en Austria fue lo que pasó Torres, Luis y compañía para traer a España su segunda Eurocopa, ¿cómo se lo contará a sus hijos? El fuenlabreño lo tiene claro: “Les contaré que en la vida en alguna ocasión ellos pensarán en lograr algo que parece imposible. Mucha gente les dirá que no se puede, que ellos no serán capaces porque no son lo suficientemente buenos, que van a fracasar. Y estarán esperando ese fracaso para de esa forma sentir que nadie puede lograr algo que ellos nunca se atreverían a intentar. Y también encontrarán gente con su mismo sueño y juntos podrán mover montañas y podrán conseguir lo que se propongan. Que el camino será duro, lleno de dudas y obstáculos, pero que son necesarios para lograr lo que quieren. También les diré que cuando lo consigan todos esos que les animaban a no intentarlo querrán subir al barco del éxito y que les dejen subir porque querrá decir que han aprendido la lección y nunca más le dirán a nadie que algo es imposible. Y les contaré que hubo un tiempo en que España no era la España de hoy, candidata a todo y favorita de todo. Que los propios aficionados dudaban de que pasara el grupo y su entrenador era menospreciado y era invitado a dimitir diariamente, que decían que los pequeñitos no podían ganar y que en ese momento se formó un grupo que gritó al mundo que estábamos ahí para cambiar la historia”.

Centrado en el Mundial, Fernando ve así a la selección: “Les deseo lo mejor, tengo muchos amigos y compañeros en ese grupo. Ojalá las dudas que están viviendo externamente les sirvan de estímulo para crecer como equipo dentro del Mundial”. Y desea que Saúl, Costa o Koke sean el Torres de 2008.