Mucho que mejorar

Una vez finalizada la fase de grupos de este Mundial de Rusia 2018, toca afrontar la fase definitiva. España, tras quedar líder del grupo B por delante de Portugal, llega a los Octavos de Final con mil dudas en cuanto a su pobre y escaso juego.

Es necesario recordar que la Selección Española pasó como líder de grupo gracias al gol de Irán ante Portugal en los últimos instantes de juego mientras Iago Aspas anotaba el gol del empate ante Marruecos.

En dicho partido se pudieron extraer una infinidad de fallos absurdos que acarrean dudas a todos los aficionados españoles. Fallos que no son propios de jugadores que han ganado todo, jugadores con suficiente experiencia como para evitar tales errores.

¿Quién tiene la culpa?

La salida de Lopetegui de la Selección Española a dos día del debut de La Roja sigue en pleno auge. Muchos aficionados y medios de comunicación definen dicha salida como la principal culpable del mal juego español.

Fernando Hierro está solventando una situación que parecía caótica hace apenas dos semanas. Quizás, los verdaderos culpables sean los jugadores que con su falta de actitud y sobrada confianza provocan estos errores de los que tanto se habla.

¿Es necesario el relevo bajo palos?

David De Gea está siendo una de las sorpresas de este Mundial. En su club, el Manchester United, ha sido el mejor en esta temporada. Sin embargo, con el combinado nacional está siendo una de las mayores desilusiones.

Está mostrando una inseguridad bajo los palos impropia de un jugador de tal calibre. Ya han sido varios los fallos que han acarreado los goles en contra del conjunto español. Desde su tremendo error en el primer partido ante Portugal, los fallos se suceden uno tras otro.

Mientras tanto, Kepa y Pepe Reina siguen esperando en el banco una oportunidad que se aprecia como necesaria desde tierras españolas.

¿Falta de experiencia? ¿Excesiva juventud? ¿No es portero para un Mundial? Son algunas de las afirmaciones que se escuchan en estos días sobre Kepa y Reina. Dos porteros lo suficientemente preparados para solventar una situación crítica bajo los palos.

¿Defensa insegura o excesivamente confiada?

La Selección Española cuenta con una de las mejores zagas defensivas de este Mundial con hombres de una dilatada carrera profesional en lo más alto del fútbol mundial.

Una gran cantidad de aficionados piden un cambio en la defensa española. Quizás, la mejor solución no sea un cambio de nombres, sino un cambio de actitud y concentración. Carvajal, Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba son cuatro jugadores que cualquier equipo desearían tener. Hay que mantener los nombres pero cambiar su actitud conformista y hacer mayor hincapié en la concentración con el fin de evitar errores absurdos que provoquen goles como el del anterior choque ante Marruecos.

Centro del campo poco dinámico

En los tres partidos de España se ha podido ver un centro del campo con poco ritmo y excesivamente lento en la labor combinativa.

La escolta de España que nunca falla, Sergio Busquets, está fallando. El jugador del FC Barcelona no está desempeñando su mejor fútbol y la Selección lo está percibiendo.

Por otro lado, el no tener un acompañante fijo está resultando perjudicial para el juego español. Thiago aún no ha demostrado su mejor nivel. Koke llevó a cabo un buen juego en el primer partido pero Fernando Hierro no confía en exceso en el jugador del Atlético de Madrid.

Iniesta tampoco ha demostrado su mejor nivel, aunque en el partido ante Marruecos tuvo matices de su mejor juego. Posiblemente, el cansancio de una larga temporada esté haciendo mella en el jugador español. Marco Asensio viene reclamando minutos y quizás sería una buena solución.

David Silva sigue la tónica general de sus compañeros. El canario se muestra ausente partido tras partido. Seguramente, su posición escorada en el terreno de juego tenga gran culpa. La hinchada española sigue esperando a uno de los pilares de su equipo.

Isco es un caso aparte. Nada que reprochar, el mejor de los 22 jugadores partido tras partido. La magia que han perdido algunos la acumula él en sus botas demostrando su gran potencial. Es y será una pieza clave en el once de Fernando Hierro.

Delantera de garantías

Diego Costa e Iago Aspas están llevando a cabo una labor encomiable. Aportan gol a España desde sus diferentes cualidades. Por un lado, Costa parece haber encontrado su hueco con España.

Mientras tanto, Iago Aspas demuestra ser un gran delantero para el juego español. Su velocidad y lucha aportan fútbol para los últimos minutos del juego.

¿El banquillo para cuándo?

Fernando Hierro está demostrando que no es un entrenador que confíe excesivamente en sus suplentes. Jugadores como Lucas Vázquez, Sául, Koke, Nacho, Odriozola, Rodrigo o Marco Asensio necesitan demostrar su potencial pero para ello necesitan minutos.

Fernando Hierro debería darse la vuelta durante los partidos y mirar hacia su banquillo para hacer brillar al juego español.

Rusia ya espera, se frota las manos. Si España mantiene esta actitud y el juego escaso, tomará las maletas a la primera de cambio.