Cristiano Ronaldo eliminado del Mundial de Rusia por una gran Uruguay

Se le veía con muchas ganas a Ronaldo en el túnel de vestuarios antes de salir al campo, el portugués seguía manteniendo esa perilla que le trajo suerte desde el día del debut frente a España, sin embargo, esta vez se le agotó, el trabajado equipo de Tabarez hizo que en ningún momento Portugal se encontrara cómoda, todo el encuentro, salvo el breve momento tras el empate de Portugal y el 2-1 de Uruguay, se jugó al fútbol que más le interesaba a los sudamericanos, Tabarez propuso un entramado defensivo mayor incluso que en la fase de grupos y dio sus frutos, Ronaldo apenas entró en juego en situaciones de peligro.

Cavani indicó el camino

No se había llegado al minuto diez de la primera mitad cuando Suárez y Cavani hicieron de las suyas, el del PSG hizo un gran cambio de orientación para Luis Suárez que bajó la pelota, encaró a dos defensores y con un rápido levantamiento de la mirada le bastó para ver la entrada de Cavani, el delantero del Barcelona puso un centro muy potente al segundo palo donde entraba como un auténtico toro en plena embestida el de Salto, que logró rematar de forma poco ortodoxa pero efectiva para hacer el primero de la noche.

Uruguay se encontró muy cómoda en el terreno de juego, entregándole la posesión del balón a Portugal, y colocando a Giménez y Godín muy pegados a Ronaldo, el de Madeira tuvo que caer mucho a ambas bandas dónde su ya falta de explosividad hace que sea mucho más fácil de defender. Cristiano sólo pudo aparecer en la primera mitad con un lanzamiento de falta desde la frontal del área que acabó estrellando contra la barrera. El sistema elaborado por Uruguay funcionó a la perfección, al tener Portugal el balón y de en zonas de poco peligro, se le hacía imposible poder usar su principal arma, la velocidad de Ronaldo y Guedes con espacios, Fernando Santos trata de jugar al contraataque, es lo que le ha funcionado para lograr tantos éxitos con Portugal, hoy no fue posible.

Reacción portuguesa tras el descanso

En el túnel antes de salir para disputar la segunda mitad se pudo ver la faceta de líder del Ronaldo capitán, el siete juntó a los suyos y los arengó para dejarlo todo sobre el césped de Sochi, y funcionó, porque en una gran jugada ensayada en un saque de esquina, llegó el empate, Ronaldo y su gran capacidad rematadora concentran el principal foco defensivo de los rivales, no fue menos Uruguay, pues en el gol, tanto Godín como Gimenez estaban marcándole, lo que permitió a Pepe entrar libre de marca al área pequeña y “fusilar” a Muslera que poco pudo hacer.

Lo más difícil estaba hecho, entramos en los mejores minutos de Portugal, que liderados por Bernardo Silva empezaron a rondar el área uruguaya, pero en una de estas y tras un error de Pepe, los portugueses probaron de su propia medicina, la contra, Cavani hizo el segundo con un magnífico golpeo con el interior de su pierna derecha, colocando la pelota en el palo más lejano de la portería de Rui Patricio. Uruguay golpeaba de nuevo y esta vez el golpe sería definitivo. Los portugueses a pesar de las entradas de Quaresma y Andre Silva poco pudieron hacer, pues se limitaron a poner centros al área desde posiciones poco ventajosas que fueron fáciles de defender para los centrales uruguayos.

Hasta aquí llegó la andadura de Portugal, y de Cristiano Ronaldo en el mundial, no han podido repetir la hazaña de la pasada Eurocopa. Ronaldo al igual que Messi se vuelve para casa en octavos de final, ambos han caído eliminados de manera justa, pero no necesitaran jamás ganar una Copa del Mundo para obtener el reconocimiento del resto, pues los dos son los mejores jugadores del planeta y puede que de la historia, es por eso que hay que disfrutarlos y no compararlos, pues al final el fútbol es cosa de EQUIPO, no de jugadores individuales.