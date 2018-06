Pepe Reina: "De Gea no necesita ayuda"

Pepe Reina acudió a la Cadena COPE para hablar de la actualidad de la selección nacional después de sellar su pase a los octavos de final en una fase de grupos irregular que ha dejado muchas dudas.

El internacional tiene fe ciega en el equipo y cree que todo mejorará aunque reconoce que tienen muchas cosas que mejorar: "Yo soy optimista. Llevamos dos años sin perder, con todo lo que ha ocurrido hemos pasado primeros y vamos por la parte del cuadro más “asequible". El partido contra Portugal tuvo muchas cosas positivas, el partido contra Irán es distinto porque solo un equipo quería jugar, y el peor partido ha sido contra Marruecos porque se hicieron las cosas regular en la parte de contención, y tampoco se creó demasiado. Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, pero que se han hecho otras cosas bien también lo tenemos claro. Tenemos que seguir explotándolas y ser positivos. Hay que mejorar y lo sabemos. Si no se mejora va a ser difícil. Si mejoramos, el Mundial se puede hasta ganar".

Como portero, las críticas hacia De Gea le llegan más que a ninguno, aunque cree que Hierro no hará ningún cambio a la vez que muestra su apoyo al portero del Manchester United: "Seguramente David sea el primero que quiere hacer un gran partido para quedarse más tranquilo. La confianza, los galones y el respeto de todo el grupo lo tiene sin ninguna duda. No hemos estado acertados ni en lo individual ni en lo colectivo, hay que asumirlo y mejorar. Sobre todo hay que intentar ser un equipo más difícil de batir y controlar más los partidos. Por su propia personalidad creo que De Gea no necesita ayuda, porque tampoco está viviendo un momento crítico. Creo que se está exagerando. Ha cometido dos fallos como todos en este mundo. Lo importante es que tenga la conciencia tranquila y que sepa que el grupo confía en él. Los cambios en general no son buenos, pero tampoco encuentro el motivo ni el porqué cambiar de portero en estos momentos. Honestamente creo que no va a haber cambio en la portería. Yo lo he pasado, sé lo que es tener un error puntual, como cometemos todos los porteros. Él es el primero que quiere resarcirse y ayudar al equipo. No me cabe duda de que va a ser así".

Sobre las críticas que reciben por su mal juego, el cordobés afirma que dentro del grupo no le dan importancia: "No os damos la importancia (a los periodistas) que a veces pensáis tener. Nosotros vamos a lo nuestro, muy a nuestra bola. Más allá de las críticas, que van a llegar porque estamos expuestas a ellas, tenemos que seguir haciendo lo mismo. Seguramente alguno estará cabreado y molesto con alguna crítica, pero yo no estoy cabreado con nadie. Puede ser que haya más cohesión en este Mundial y que el grupo sea más normal que en otras concentraciones".