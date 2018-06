¿Podrá Rusia dar la sorpresa frente a España?

Google Plus

Después de finalizar la fase de grupos, llega la victoria o a casa para la Selección Española y frente a un rival que no iba a serlo. Pero, otra vez el fútbol demostró que el tópico 'hasta que el árbitro no pite el final' nada está decidido es mucho más revelador cuando sucecen esas circunstancias. Unas que no ha necesitado el combinado de Rusia después de haber triunfado, de momento, en su mundial.

En un frenético e intrigante final de la tercera jornada, entre Marruecos e Irán, los hombres de Hierro se mantuvieron en el liderato y así, ahora se enfrentan con los poderosos rusos, pues las estadísticas que acumulan hasta ahora dicen que será un contrincante muy difícil de batir en Moscú, su casa.

Aunque ellos hayan reconocido ya públicamente que la favorita es España, se dejarán el alma para vencerla, contando también con la ayuda de unos fabulosos futbolistas que están destacando por su desparpajo, goles, calidad técnica, poderío arriba e incluso la confianza que les aportan los más experimentados compañeros.

¿Cómo juega Rusia y por qué están en octavos?

Mucho ha cambiado el equipo del país más grande de Europa en estos últimos años y, sobre todo, desde su participación en el mundial de Brasil o más recientemente, en la Eurocopa de 2016. En ambos torneos quedaron eliminados en la primera fase de grupos. Por eso, para ellos estar ahora en octavos es ya un logro.

Y lo han conseguido por méritos propios, ni suerte ni VAR. Con un cambio generacional en el que han entrado varios futbolistas que ya son jóvenes talentos titulares, junto a los ya veteranos, Rusia ha armado un conjunto duro de roer.

Sin tampoco renunciar a tener el balón, su juego es muy directo, en particular por bandas y con sucesivos centros al área. Aunque por el centro, también crean peligro gracias a la calidad de hombres como Golovin o Zobnin.

Dzyuba aprieta el puño en el partido contra Arabia Saudí, donde marcó I Foto: FIFA

Así, con unas ofensivas feroces nada más estrenarse en su mundial, se deshicieron de Arabia Saudí por un abultado 5-0. Tanto el ex madridista Cheryshev como el punta Dzyuba brillaron por encima del resto de rusos y una historia muy parecida se repitió frente a Egipto. El balance fue muy positivo: ocho goles en 27 chuts totales, de los que once fueron a portería.

Rusia no necesitó más, pues el fútbol lo pusieron sus talentos del medio campo y la puntería fue como un tiro, nunca mejor dicho. Además, en ambos duelos salieron con mucha intensidad, bien concentrados, situados e incluso sin recibir apenas peligro rival. De ese asunto ya se encargaban los tres rusos más destacados.

Cheryshev, Golovin y Dzyuba, los principales artifices del pase ruso

Las estadísticas dejan a estos tres cracks en perfecto lugar para seguir sumando ante la Selección Española, que no vive su mejor momento atrás y eso puede ser penalizado. Primero, por un Denis Cheryshev que anotó un doblete en su estreno mundialista tras sustituir al lesionado Dzagoev. Luego, ya titular contra los egipcios, volvió a marcar y en ambos duelos fue elegido MVP.

Cheryshev celebra su primer tanto a Arabia Saudí I Foto: FIFA

Segundo, por otra de las sensaciones rusas: el atacante Artem Dzyuba. Con su casi dos metros de altura, también marcó en el partido inaugural y en el siguiente partido. Es un nueve muy difícil de marcar por su envergadura, buen juego de espaldas, poderío aéreo e incluso capacidad de asistir, pues también suma una asistencia.

Y el tercero en colarse entre los mejores de Rusia es un joven Alexandr Golovin, gracias a su gran técnica con el balón, su gol y dos asistencias. Ocupando la mediapunta del ataque, es un jugador fundamental en la creación, como ya lleva demostrando en el CSKA de Moscú.

Los rusos desean aprovechar la mayor fragilidad de España

Con todas esas facetas ofensivas, el combinado dirigido por Cherchesov quiere dejar fuera a la campeona del mundo en 2010. Precisamente, 'La Roja' está teniendo muchos problemas en defensa, tras haber encajado tres goles de Portugal y dos de Marruecos. Eso es algo que los rusos desean aprovechar.

El entrenador ruso Cherchesov en una rueda de prensa I Foto: AFP

Dudas de la línea defensiva, inseguridad del guardameta, fallos incomprensibles de futbolistas experimentados y, en definitiva, una situación que no se puede permitir en un mundial, si se quiere ganar. Así, teniendo en cuenta esos alicientes, ¿podrá Rusia dar la sorpresa frente a la Selección Española?