Silva: “A veces las críticas son merecidas, pero estamosacostumbrados”

David Silva pasó por rueda de prensa para atender a los medios en la previa del partido de octavos de final que enfrentará mañana a la selección española ante Rusia.

El jugador canario defendió el estilo de juego que siempre ha caracterizado al equipo español y con el que han conseguido ganar todos los títulos: “Lo que nos ha llevado al éxito es tener el balón. Luego el partido te puede pedir otras cosas, hay que saber leerlo. La filosofía es la adecuada, la que nos ha llevado a ganar”, declaró Silva.

El futbolista español no quiso desvelar lo que se dice en el seno del vestuario sobre las críticas recibidas durante la fase de grupos. Pidió que se valorara cada partido como es, ya que en alguno “es más difícil brillar porque se encierran los once atrás”.

A pesar de no querer desvelar lo que se cuece dentro del vestuario, sí reconoció que han hablado de las críticas: “De las críticas se ha hablado bastante, queda aparte, somos profesionales, hay que dedicarnos a jugar, hacerlo bien y cambiar las opiniones. A veces las críticas son merecidas, pero ya estamos acostumbrados. Hemos hecho dos buenos partidos, pero el rival cuenta. Cuando un contrario como Irán se pode atrás, ordenado, es difícil”. El canario quiso dejar claro que deben “minimizar los errores y estar todos concentrados y defender bien porque a la mínima te vas a casa”.

David Silva, junto con Iniesta, ha sido uno de los jugadores que más críticas han recibido y uno de los más se le ha acusado de estar en baja forma. Pese a ello, el canario aseguró que no le importan: “Es algo que no me importa. Llevo mucho tiempo aquí y las críticas están ahí. Nos dedicamos a jugar y a hacerlo lo mejor posible y ahora nos ha tocado a nosotros dos. Otras veces les tocó a otros. No lo podemos controlar, lo que podemos controlar es dar en cien por cien en el campo”.

Ya centrado en el partido en sí ante la selección anfitriona, la cual se presupone que jugará con una defensa de cinco, Silva reconoce que “son defensa complicadas, pero contra nosotros todos los equipos cambian y será importante jugar rápido”. La clave para el jugador del Manchester City será jugar muy rápido desde atrás “para que los de arriba podamos tener más opciones”.