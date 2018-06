Adri Montoro pone rumbo a Almería

Google Plus

Adri Montoro, pieza clave de la magnífica temporada realizada por el Sporting B, visitará El Molinón la temporada que viene, pero lo hará con otra camiseta. El lateral de Tarrasa vestirá la próxima campaña la camiseta del Almería, que ha hecho oficial la incorporación del jugador catalán para el curso que viene.

El hasta hace unas horas sportinguista tendrá una oportunidad en Segunda División, en una de las temporadas con más equipos históricos en la categoría, buscará minutos en un equipo asentado en la División de Plata española para ganar experiencia y minutos en sus piernas.

El lateral se convirtió en pieza fija en los esquemas de José Alberto en esta temporada en la que consiguió llegar con el filial sportinguista al playoff de ascenso a Segunda División. Llegó a Gijón hace a penas un año procedente de la UE Cornellá y pocos meses después debutó con el primer equipo de la mano de Rubén Baraja.

Las ausencias de Jordi Calavera y Alberto Lora permitieron a Adri Montoro, no solo debutar con el Real Sporting, sino ser el primer jugador del filial que debutaba con Baraja en el banquillo, aunque ya había entrado en la primera lista de convocados del técnico rojiblanco en el que fue su primer partido al mando del Sporting, tuvo que esperar unas semanas para ver su trabajo en el filial recompensado.

Pese a su buen rendimiento en el filial asturiano, el jugador catalán deja el lateral sportinguista y lo cambia por el de los almeriensistas. Un nuevo cambio de aires para Adrián Montoro, que busca un hueco en el fútbol profesional y encuentra de momento la respuesta en el equipo andaluz, que busca un nuevo proyecto para llegar lo más alto posible en la Categoría de Plata del fútbol español.

No se ha querido olvidar tan rápido del Sporting, y se ha despedido a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Se muestra agradecido hacia el club, todos sus compañeros, trabajadores, y por supuesto, a la afición: "El club me ha dado la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, y de haberlo hecho en el templo. Todos me trataron y acogieron de una manera espectacular desde el primer día. Gracias de corazón, nos vemos pronto".