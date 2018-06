El nuevo Real Jaén ya empieza a rodar

Año nuevo, vida nueva. Lema temporada tras temporada en el Real Jaén. Ya quedó atrás el fracaso en los playoffs de ascenso a Segunda División B con la derrota en Socuéllamos. Una derrota que dolió mucho en Jaén. Sin embargo, la afición lagarta se ha repuesto del golpe gracias a la ilusión que año tras año se hace presente en esta fecha. Gran parte de culpa la tiene la directiva que está realizando un gran trabajo por devolver al Real Jaén a la categoría de bronce del fútbol español.

La campaña de abonados ya se ha iniciado. Precios muy asequibles que favorecen a diferentes colectivos con el fin de tener La Victoria rebosante de buen ambiente todos los domingos. Además, gran parte del dinero recaudado en esta temporada será destinado a la confección de la plantilla. Como bien dice el presidente del Real Jaén, Tomás Membrado, "el Real Jaén será lo que la gente quiera".

Campaña de abonos del Real Jaén (FOTO: Real Jaén)

La camiseta del ascenso

Con la apertura de la campaña de abonados se llevó a cabo la presentación de las nuevas equipaciones para la temporada 2018/19. Una camiseta que porta los colores blanquimorados del club lagarto. Además, debajo del escudo se hace referencia a la fecha de la creación del club, hace ya 97 años.

Tania Munuera Montero, Consejera del área deportiva y la nueva gerente del club, Marina Nazaryeva, llevaron a cabo una breve presentación de la nueva elástica. Una zamarra que pretende ser la del ascenso. Por tal motivo se contó con la presencia de Migue Montes, Mario Martos y Juanma Espinosa, tres jugadores que formaron parte de la plantilla del último ascenso del Real Jaén.

Acto de Presentación de la camiseta del Real Jaén (FOTO: Real Jaén)

Un Real Jaén muy "panciverde"

El club de la Capital del Santo Reino está elaborando una plantilla con jugadores de una calidad espectacular. Muchos de ellos proceden del club granadino de Huétor Tájar, además del nuevo entrenador Germán Crespo. Un entrenador que se caracteriza por utilizar un juego de bella factura que hará disfrutar a su afición.

Germán Crespo, a su llegada a Jaén, afirmó que quería contar con una serie de jugadores de su confianza. Así ha sido, Javi Pérez (DFC), Choco (LTD), Heras (MCD) y Fran Hernández (MC) son los jugadores procedentes del Huétor Tájar.

Además, se ha contado con la llegada de grandes jugadores como el meta Ángel de la Calzada (POR) que vuelve al Real Jaén, Rentero (LTI) que vuelve tras cesión, Juanma Espinosa(MC) procedente del Melilla de Segunda División B que vuelve al Real Jaén como la estrella.

Juanca(DC) y Antonio López(DC) del Torredonjimeno y Loja llegan al Real Jaén para darle consistencia al ataque. 24 y 27 tantos sumaron respectivamente la pasada campaña.

Aun con el mercado abierto se espera la llegada de varios jugadores más para reforzar la portería, la defensa y los extremos. David Ordoñez y Raúl García son actualmente los jugadores que más cerca están del Real Jaén.

Juanma Espinosa con la camiseta del Real Jaén (FOTO: Real Jaén)

Un bloque consolidado con refuerzos

El fin de la elaboración de esta plantilla ha sido mantener un bloque con los mejores jugadores de la pasada temporada y reforzar las áreas más débiles. Los capitanes Dani Fragoso e Higinio Vilches fueron los primeros en renovar por el club blanquimorado. Cervera también ha sido renovado ya que fue uno de los fijos en la pasada temporada en la medular hasta que sufrió una grave lesión en su rodilla que le privó de acabar la temporada. Juan Carlos, Víctor Armero o Migue Montes también renovaron con el club andaluz con el fin de seguir aportando magia al Real Jaén. Ramón será el próximo en renovar su contrato. Por otro lado, Ezequiel Amores sigue esperando una buena oferta para seguir en el club blanco.

Es necesario destacar el esfuerzo económico de los jugadores que ha permitido una rebaja en su sueldo para seguir en el Real Jaén. En cuanto a las salidas, son destacables las del meta Luis Arellano o Juanlu, que a pesar de ser de los mejores en la pasada temporada el club no ha contado con ellos. Caso similar es el de Pedro Beda que tiene contrato pero todo apunta a que no seguirá en el Real Jaén. Álvaro Torralbo también tiene contrato aunque su futuro en el Real Jaén todavía no está claro. Otros jugadores como Ismael Heredia, Luizinho o Pico abandonarán el Real Jaén al no tener hueco en la plantilla blanca.