Fernando Hierro: "Lo hemos intentado todo"

España cae por sorpresa en el Mundial frente a la anfitriona en un partido en el que España tuvo el control absoluto, pero careció de ideas frente a la inexpugnable defensa rusa.

Fernando Hierro expresó su malestar en rueda de prensa ante lo que es una de las grandes sorpresas del Mundial. “Veníamos a hacer algo importante con jugadores importantes, es un placer haberles entrenado. Lo hemos intentado todo, hemos arriesgado”. El seleccionador también asumió su responsabilidad por la eliminación de España: “Acepto mi responsabilidad como entrenador. Ha sido un placer ser su entrenador. Hemos puesto todo, pero es muy difícil atacar a 11 hombres replegados. La tristeza de la afición y los chicos, que están hundidos, es lo único que me importa”.

El técnico español resalta el dominio de España en todo el partido, pero asume que fue difícil competir y realizar el juego del equipo con el esquema que planteó Rusia: “Los pequeños detalles, es muy complicado atacar ante 11 jugadores replegados. Lo que más me importa es la tristeza de la afición que es la nuestra, del grupo que está hundido”.

Hierro admite como lo hizo Sergio Ramos que lo dieron todo en el partido: “Lo hemos intentado todo. El equipo estaba llegando, pero a veces es difícil atacar ante once hombres tan replegados”. También recalca el estado de ánimo de los jugadores tras la derrota y que no tiene nada que reclamarles tras el esfuerzo realizado: “Los chicos están hundidos porque empatizamos con nuestra afición estoy orgulloso de haber entrenado a un equipo así. No tengo que hacer ningún reproche a mis jugadores. Si acaso, autocrítica a mí como entrenador. Me pongo yo a la cabeza”.

También hizo referencia a los posibles movimientos que hizo o pudo hacer durante el partido para cambiar la dinámica del equipo: “El máximo responsable soy yo. Si hay algún reproche, yo asumo mi responsabilidad como entrenador ¿Cómo que no ha habido cambios? Yo he visto un equipo muy maduro”.

Tuvo palabras también para Iniesta que ya anunció que este era su último partido con la selección española: “Andrés Iniesta es ejemplar como compañero y jugador”.

Ante las preguntas sobre su posible futuro en la selección, Hierro no deja ninguna pista y deja todo en el aire: “Es y ha sido un placer entrenar a estos chicos. Seguir no es decisión mía, es lo de menos. Seguir o no, no me importa. Es lo de menos ahora”.

España así culmina su andadura en el Mundial de Rusia donde el sueño se acaba mucho antes de lo esperado, en octavos de final.