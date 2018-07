Siguen las incógnitas en la plantilla blanquiazul

Google Plus

Mes de julio intenso para el Espanyol. En poco más de una semana, el día nueve, el primer equipo vuelve a los entrenamientos. Y en esta vuelta al trabajo lo hace con un entrenador nuevo: Joan Francesc Ferrer, Rubi. El técnico aún tiene varias incógnitas por resolver a nivel de plantilla:

Balance de bajas

A día de hoy el Espanyol tiene confirmadas seis bajas respeto la temporada pasada:

En la portería no estará Pau López, quien tras no llegar a un acuerdo con el club no ha renovado el contrato.

El mismo club también informó en acabar la temporada que ni Jairo ni Carlos Sánchez continuarían vistiendo la camiseta blanquiazul. En el caso del delantero, Jairo, tras un año sin presencia en el primer equipo por lesiones no se le ha renovado el contrato. En el caso del centrocampista, Carlos Sánchez, estaba cedido por parte de la ACF Fiorentina sin opción de compra.

A estas bajas se suman las ventas de Gerard Moreno, al Villarreal y Marc Navarro, al Watford y la recisión de contrato de Jurado. Pero, probablemente, estas no sean las únicas bajas de los blanquiazules.

Balance de altas

Rubi cuenta con las incorporaciones de los cedidos: Álvaro Vázquez, Hernán Pérez y Roberto Jiménez. No obstante, hay rumores acerca de la posible marcha del portero, Roberto. A parte de estos, Óscar Perarnau también confirmó que los jugadores del filial Àlex López, Gonzalo Ávila y Javi Puado contarían con ficha en el primer equipo.

Reestructuración de la plantilla

La reestructuración de la plantilla es evidente. La larga lista de jugadores que había a principios del año pasado, pues todas las fichas estaban ocupadas, obliga ahora a vender para que se hagan fichajes y para dar proyección a jugadores de la cantera.

Además, con las salidas de Quique Sánchez Flores, Gerard Moreno, Marc Navarro y Jurado, han permitido a la entidad ahorrarse jugadores que tenían salarios elevados. Así, esto también ayuda a reorganizar la masa salarial y evita ir al límite como había pasado en otras ocasiones.

En las próximas semanas se esperan bastantes movimientos, especialmente en la búsqueda de un delantero centro que cubra la importante baja de Gerard Moreno.