La anfitriona manda a España de vuelta a casa

Uno de los peores partidos de la selección española ha costado a los de Fernando Hierro su eliminación en octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Practicando un fútbol poco vistoso, encerrado atrás en busca de ocasiones al contraataque, la anfitriona ha conseguido eliminar a la campeona de 2010 en la primera ronda eliminatoria.

Los tres jugadores del FC Barcelona, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets han sido titulares. El central catalán no tuvo mucha faena en defensa ya que los rusos no realizaron muchas ofensivas aunque, su actuación en este Mundial no ha sido demasiado destacable y ha provocado un penalti bastante claro, el cual ha acabado convirtiendo Dzyuba. Pese a ello, Gerard consiguió anotar desde los once metros su disparo en la tanda de penaltis.

El lateral catalán fue de lo único salvable en defensa, su actitud y perseverancia hicieron que llegara agotado a los últimos minutos del encuentro, mientras que el otro azulgrana, Sergio Busquets, compartió el pivote con Koke, y ayudó a recuperar balones y a repartir el juego entre los futbolistas españoles, aunque su actuación quedó muy lejos de los que tiene acostumbrados en can Barça.

El ya jugador del Vissel Kobe, Andrés Iniesta, se quedó fuera, para sorpresa de todos, del once inicial, y entró en el minuto 67 para sustituir a David Silva. El manchego tuvo una gran ocasión en el minuto 84, una de las pocas ocasiones claras del combinado español en todo el partido, pero Akinfeev consiguió despejar tras realizar una gran estirada.

La selección española ha agotado así el sueño de conseguir la segunda estrella sobre el escudo después de conseguir posicionarse en una buena zona de cara a las próximas eliminatorias y deja un mal sabor de boca a la afición que tanta ilusión tenía puesta en Rusia 2018.