Análisis España - Rusia: la posesión elimina a "La Roja"

Y la desilusión volvió a España tras un nuevo fracaso en una gran competición como es un Campeonato del Mundo.

Son ya muchos los varapalos los que se han llevado los españoles desde el tremendo fracaso en el Mundial de Brasil en 2014 tras caer en Fase de Grupos o la desastrosa Eurocopa de Francia que acabó con España al perder con Italia.

Se perdió pero con posesión

En 2016,el Rayo Vallecano de Paco Jémez fue goleado por el FC Barcelona. Sin embargo, Paco Jémez se mostró contento en sala de prensa porque su equipo le había ganado la posesión al conjunto catalán.

Este hecho se puede trasladar al partido de ayer. Un enfrentamiento que se puede resumir en unas pocas líneas.

Rusia se mantuvo todo el partido replegada en su propio campo a la espera de un error por parte de España para montar una contra o a la espera de un balón parado que diera resultados favorables a sus aspiraciones. Así fue. De un saque de esquina llegaron sus propósitos. Piqué, en un fallo absurdo, tocó el balón con la mano dentro de su propia área provocando la pena máxima favorable a la selección anfitriona. Durante el resto de partido, se dedicó a correr tras el balón que tocaba de un lado a otro el conjunto de Fernando Hierro.

España, por su parte, se adelantó pronto con un gol a balón parado que se coló en la meta rusa. Una vez logrado el tanto, el bloque español se dedicó a jugar pausadamente con el balón con el fin de dejar morir el encuentro. Un juego horizontal que no llegaba a ningún sitio.

Sergio Busquets llevó a cabo otro paupérrimo partido donde su lentitud y falta de ideas estuvieron a la orden del día. Sus acompañantes en el centro del campo no estuvieron mucho más lúcidos. Silva seguía sin aparecer, Koke no estuvo acertado y Marco Asensio muy discreto.Por otro lado, Iniesta se despidió de la Selección tras salir en la segunda mitad, aunque no se divisó su mejor imagen. Isco se mantuvo, un partido más, como el mejor de los españoles. Era el único que intentaba hacer magia ante una audiencia atónita que veía el ridículo juego de España.

La delantera de España quedó indiferente, Diego Costa corrió entre los defensores buscando continuados desmarques sin futuro. Iago Aspas y Rodrigo lo intentaron en la segunda parte y prórroga.

La defensa mejoró su actitud en cuanto a la concentración pero se pudieron ver errores imperdonables como el de Piqué en la acción que supuso el gol ruso.

Juego sin líder

El juego español fue aburrido, en ocasiones con matices soporíferas. Los jugadores movían el cuero sin alma con la mente puesta en un gol que nunca llegaría.

Quizás la culpa de ello la tenga la ausencia de un líder que diera las instrucciones oportunas cuando más se necesitaban. Como dijo Koke "Nos falta nuestro líder". España echó en falta a Julen Lopetegui, que desde España ha visto cómo su proyecto que llevaba dos años invicto caía, sin poder hacer nada, ante una selección sin fútbol.

Fernando Hierro se mostraba como una persona que no paraba de dar órdenes desde el área técnica. Órdenes que no llegaban a los jugadores.

El espíritu de Casillas no apareció en los penaltis

Horrorosa tanda de penaltis la que llevó a cabo España, tanto en ataque como en defensa. Andrés Iniesta, Piqué y Sergio Ramos anotaron pero Koke e Iago Aspas estamparon el balón en el meta ruso tras ejecutar defectuosamente el disparo desde los once metros.

De Gea, bajo los palos, como siempre. Se hizo invisible en la tanda al no parar un solo penalti. El portero español se lanzó a su derecha en todos los lanzamientos dejando pasar disparos fáciles por el centro de la portería o incluso por debajo de su cuerpo.

Son ya muchas las personas las que dicen que el cambio de ciclo llegará tras este nuevo fracaso. Lo verdaderamente importante no es el cambio de jugadores, sino de actitud y juego pasivo que aburre hasta la defensa rival.

Quedan dos años para una Eurocopa y cuatro para un nuevo Mundial. Tiempo suficiente para plantear la situación.