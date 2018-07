Diakhaby, nuevo jugador ché hasta 2023

Google Plus

El Valencia hizo oficial el fichaje de Mouctar Diakhaby el pasado jueves. El central francés llega al conjunto de Mestalla para reforzar la plantilla después de la venta de João Cancelo a la Juventus, y ha firmado contrato hasta 2023.

Tras la marcha del futbolista portugués, el club ché se puso manos a la obra y comenzó a negociar con el Olympique de Lyon por el futbolista, fichaje del que se desconoce su precio pero según numerosas fuentes ronda los 15 millones.

Aunque, según el jugador de 21 años, lo que menos le importa es lo que han pagado por él. “No me preocupo del precio, no es mi tarea. Yo solo me dedico a jugar y es lo que voy a hacer en el Valencia. Sé que hay muchos jugadores de nivel y de experiencia en el equipo, pero para mejorar es importante que haya siempre una gran competencia en la plantilla", declaró.

Diakhaby se mostró entusiasmado y dejó claro sus ganas de vestir ya la elástica del conjunto valencianista. “Sé lo que el Valencia espera de mí. Por ese motivo, espero dar lo mejor de mí, ayudar a mis compañeros y alcanzar los objetivos."

El exjugador del Olympique de Lyon destaca por su fuerza y potencia. Puede aportar mucho músculo a la zaga ché y, además, calidad, pues también destaca en técnica. Mide 1,90 metros y una de sus virtudes es sacar el balón desde atrás de forma muy segura. De hecho, él mismo se define como un "jugador atlético".

El club espera que este sea el primer fichaje de muchos en una temporada en la que quieren reforzar la plantilla para poder competir al máximo nivel en la Liga de Campeones y las demás competiciones, y abrir así una nueva etapa que comienza en la temporada del centenario.