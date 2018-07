David De Gea, el señalado del Mundial

Google Plus

La FIFA, a través de la estadística, ha reflejado la pura verdad. De Gea ha sido decretado como uno de los peores metas en la historia de los Mundiales. Una designación sonrojante que refleja la penosa participación de David De Gea en este Mundial de Rusia 2018.

La estadística delata a De Gea

Han sido cuatro los partidos los que el portero del Manchester United ha defendido la portería de España en el Mundial. En esos cuatro partidos, España recibió doce tiros a puerta, de los cuales De Gea solo paró uno. Esa única parada fue en el partido ante Marruecos cuando salvó un disparo del delantero marroquí.

España recibió once goles contando los de la tanda de penaltis. Esa tanda no pudo cambiar la dinámica del meta español. No paró un solo penalti a pesar de recibir disparos muy sencillos por el centro de la portería o incluso por debajo de su cuerpo.

A fin de cuentas, España puede decir que el 91,6% de los tiros recibidos fueron gol.

¿A qué se deben estos datos?

Desde el primer partido ante Portugal. El meta español se mostró inseguro y estático bajo los palos. El primer gol recibido debido a un fallo clamoroso del cancerbero ibérico provocó una caída empicada del rendimiento de este agraviando su inseguridad y falta de dinamismo en las acciones defensivas.

Quizás, si no hubiese recibido ese tanto, su rendimiento habría sido mucho más diferente y España lo hubiera agradecido. Además, esa inseguridad se contagió a la zaga defensiva que mantuvo una actitud similar a la del portero español.

La conclusión final se resume en que la presión exterior ha podido afectar con creces en el rendimiento de De Gea. Desde el primer partido se pedía su suplencia aunque Fernando Hierro decidió finalmente no realizar cambios en la portería de España a pesar de tener en el banquillo dos metas de garantías como son Kepa y Pepe Reina.

De Gea llegó a Rusia como una de las ilusiones de los españoles y vuelve a España como la mayor decepción de los 23 jugadores. Incluso, su desastroso Mundial ha provocado que la afición española vuelva a recordar y echar de menos al mejor portero de la historia de España, Iker Casillas.