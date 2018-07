"He madurado tanto en lo personal como en lo colectivo" Iván Villar

Google Plus

El portero español Iván Villar regresa a casa y nos condece una entrevista. El guardamenta ha estado jugando en el Levante, cedido del Celta de Vigo. Acerca de su experiencia en el equipo blaugrana nos afirma "he madurado en lo personal y en lo colectivo", se adaptó a una manera nueva de trabajar, diferente a la manera de trabajar de los celestes. No dejó de apoyar al club celeste en ningún momento "seguí todos los partidos del Celta e incluso fuí a verlo a Madrid cuando jugó contra el Atlético de Madrid" afirma. Tampoco se ha perdido ninguno de los partidos del filial, que los seguía con mucha ilusión, "pese que fue una lástima que no se consiguiera el premio final tras su espectacular temporada" añadía. El portero se ha sentido siempre cerca del club celeste.

Sobre la incorporación de los canteranos Kevin y Juan Hernández al primer equipo, Iván manifiesta "me alegré mucho por ellos ya que se esforzaron muchos y es un mensaje para todos los canteranos ya que con esfuerzo y sacrificio es posible llegar al primer equipo"

Espera acabar los más alto posible con el Celta, son muchas las ganas que el portero celeste tiene de empezar a entrenar y estar completamente disponible por si surge la opción de salir a jugar. A nivel individual Iván se esforzará al máximo y quiere agradecer al Celta y a sus compañeros el trofeo Drafft ya que sin ellos no habría sido posible. Iván Villar ganó el trofeo Drafft 2017 de bronce.

"A Sede es un patrimonio que me parece espectacular ya que une al club, con la ciudad, y con los aficionados" manifestaba el joven portero del celta acerca de la nueva instalación de la que podrña disfrutar.

Son muchas las ganas que tiene el guardameta de comenzar a entrenar para esforzarse y dar lo máximo de si mismo y que su entrenador pueda contar con él. Son nuevos retos y esta dispuesto a superarlos e intentar que el Celta quede en las mejores posiciones.