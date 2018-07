Iñigo Pérez viene y Lucas Torró se va

Google Plus

Con el verano llegan las despedidas y las incorporaciones, y Osasuna no ha querido ser menos. A pesar de que anunció que no ficharía mucho, algunos refuerzos son necesarios y con ese objetivo llegará a Pamplona Iñigo Pérez. La marcha de Lucas Torró ha sorprendido y entristecido a la afición. El alicantino ha sido uno de los mejores de la temporada y su ausencia se hará notar.

Iñigo Pérez

Osasuna ha alcanzado un acuerdo con íñigo Pérez para las próximas cuatro temporadas. El club navarro abonará el importe de la cláusula de rescisión al Numancia, que es de 750.000 euros. El centrocampista tendrá una cláusula de rescisión de 5.000.000 euros en La Liga 123, y en caso de ascender será el doble. En los próximos días, el navarro se someterá al reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra y se presentará como nuevo jugador rojillo.

Iñigo Pérez celebra el gol frente al Zaragoza. Foto: La Liga 123

Iñigo Pérez se formó en las categorías inferiores de la Txantrea, club convalidado con el Athletic con el que fichó después. El centrocampista jugó con el primer equipo, pero fue cedido al Huesca y Mallorca. Luego Iñigo Pérez llegó a Soria, donde ha estado hasta la pasada temporada. En el Numancia ha estado las últimas cuatro temporadas, en el que ha sido titular indiscutible y clave en el equipo llegando a ser incluso capitán. Esta última temporada, ha conseguido un indiscutible protagonismo, siendo uno de los mejores centrocampistas de la categoría. Jagoba Arrasate tenía plena confianza en él y el juego numantino se centraba en él. Ahora, una temporada más, jugará a las ordenes del técnico vasco pero esta vez en el club de su tierra. Sobresale por su capacidad de organizar el juego y se dueño de él y por el golpeo a balón parado.

Adiós a Lucas Torró

La afición rojilla esperaba poder contar con Lucas Torró para la temporada que viene, pero no podrá ser así. Tras la excelente temporada que ha disputado el alicantino muchos equipos eran los que estaban detrás de él y finalmente irá al Eintrach Frankfurt. El club alemán abonará el importe de la cláusula de rescisión, por lo que la entidad rojilla ingresará 1.750.000 euros. Osasuna posee el cincuenta por ciento de los derechos económicos del centrocampista, que el verano pasado al club navarro le costó cero su incorporación por un acuerdo con el Real Madrid.

Lucas Torró celebrando junto a sus compañeros un gol rojillo. Foto: La Liga 123

Así se ha despedido Lucas Torró por las redes sociales: "Solo una temporada me ha servido para ver lo especial que es este club y la gente que lo rodea. Quiero agradecer al Club Atlético Osasuna, al cuerpo técnico, compañeros y afición el año tan maravilloso que me habéis hecho pasar. Me habéis hecho crecer tanto deportivamente, como personalmente y os estaré eternamente agradecido. Soy un afortunado de haber defendido este escudo y todo lo que ello conlleva. Deseo lo mejor del mundo a este club y espero que en poco tiempo esté en Primera División, que es donde se merece. AUPA OSASUNA!"

Osasuna echará de menos a Lucas Torró, ya que en el juego navarro ha tenido mucho protagonismo e importancia. El alicantino ha sido clave en el centro, ha ayudado a la defensa y ha roto el juego para que Osasuna atacará. El club y Osasuna VAVEL quiere darle las gracias por los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales.