Zozulya podría revivir su pesadilla

Román Zozulya ha pasado una temporada espléndida en las filas del Albacete. Tras anotar nueve goles y proporcionar dos asistencias en el equipo manchego a lo largo de 30 partidos, el delantero no continuará en el equipo que le devolvió la felicidad sobre el césped tras un tiempo turbio. Una renovación que no llegó a buen puerto, ha provocado que el ucraniano vuelva a encontrarse sin equipo, pero pretendientes no le faltan. Entre ellos, el Real Oviedo.

Incertidumbre para Zozulya

Ante estos rumores, la afición carbayona ha expresado su descontento con la posible incorporación del artillero. A través de las redes sociales se ha difundido un cartel en el que se puede leer frases como: "No al fichaje de Roman Zozulya", "vinculado a grupos neonazis y paramilitares ucranianos" o "#ZozulyaNo", además de estar tachada su fotografía. De esta forma las peñas del equipo asturiano tratan de seguir pasos diferentes, pero con el mismo fin que la del Rayo Vallecano.

Instantes finales del mercado invernal de la temporada 2016-2017, se oficializa a través de las redes sociales la cesión del delantero por parte del Betis al club madrileño. A priori podía aportar gol en un momento delicado para los franjirrojos. Pero en cuestión de minutos, comienzan a circular instantáneas que vinculan a Zozulya con grupos neonazis, algo totalmente rechazado por el club vallecano. La presión fue tal, que el goleador abandonó la entidad sin haberse tan siquiera presentado, y su vida futbolística quedó muy marcada por esta vinculación.

Zozulya tratando de mantener un balón | Fotografía: José María Mondéjar

Unos meses después, el Albacete, en un proyecto ilusionante, acoge al delantero en sus filas, con la intención de dotar de gran calidad la artillería del equipo manchego. Tras el buen rendimiento proporcionado, ambas partes no llegan a un acuerdo y su contrato no se prolonga, así que Zozulya vuelve a encontrarse en la misma situación que el pasado verano, ¿tendrá la suerte de recalar en un club que le acojan de buenas maneras, o tendrá que aguantar de nuevo un rechazo masivo, si decide unirse al Real Oviedo?