José Miguel Campos, nuevo entrenador del Salmantino

Si el CF Salmantino anunciaba ayer que Pablo Cortés no iba a continuar como entrenador del conjunto charro en su debut en Segunda B, hoy, el propio club ha conseguido firmar a José Miguel Campos como entrenador.

El ya entrenador del Salmantino fue destituido del UCAM Murcia, su último club, allá por el mes de Febrero y ha pasado por equipos como Mérida, Granada, La Hoya Lorca, Cartagena, Real Murcia, Real Jaén, Murcia Imperial o Baza. Una larga trayectoria y con experiencia en la categoría, lo que le hace ser un entrenador ilusionante de cara al nuevo proyecto charro en su debut en Segunda División “B”.

Además de esa larga trayectoria, el palmarés de Miguel Campos es el siguiente, consiguiendo ascensos a Segunda B, con equipos como el Baza o Real Murcia B, y jugando dos fases de ascensos a Segunda División con Cartagena, o La Hoya Lorca. Amplia experiencia en Segunda “B”, llegando a tener la oportunidad de entrenar también en la ahora llamada La Liga 1,2,3.

51 años son los que tiene actualmente el que será nuevo entrenador del Club Fútbol Salmantino, por lo que será, uno de los más “veteranos” de la categoría de bronce del fútbol español.

Pablo Cortes se despide por carta

Por otra parte, el ya ex entrenador del CF Salmantino, Pablo Cortés ha querido despedirse con una carta a través de las redes sociales, en donde afirma lo siguiente: “Hoy se cierra una etapa en la que he crecido como entrenador y como persona y en la que he aprendido cada día pese a las dificultades encontradas. Quiero agradecer a todos los que me han ayudado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Agradecer a los jugadores todo el apoyo y cariño recibido desde el 10 de Octubre que pisé por primera vez el vestuario del primer equipo. Hacer extensivo este agradecimiento a todo el cuerpo técnico que ha estado a mi lado día tras día. Lozano, Toño, Fabian, Pablo, Juan Carlos, Manolín, Jorge, Mario, Guillermo, Ángel, Pablo, Borja y Vicente. Por supuesto, de forma especial quiero agradecer a Aaron su extraordinario trabajo y sobre todo su amistad personal.

También a Ramón Calderé por darme la oportunidad de aprender a su lado. Me voy con la satisfacción de dejar al club de mi vida en Segunda B. Desde pequeño tenía un sueño y era dirigir en el Estadio Helmántico. No solo se cumplió ese sueño, sino que además pude disfrutar de un playoff de ascenso a Segunda B. Me voy satisfecho por haber intentado dar lo mejor de mi mismo para conseguir los objetivos del club. Pero, sobre todo, me voy con el cariño y el afecto de la AFICIÓN, vosotros sois la UNIÓN. Os deseo que sigáis apoyando y disfrutando cada partido con el equipo. Por último, quiero aclarar que mi desvinculación con el CF Salmantino se debe a una decisión por parte del club.