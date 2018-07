El Racing presenta a Jordi Figueras y Jon Ander

Google Plus

El Racing continúa con su trabajo sobre el mercado y ha presentado a dos jugadores con mucha experiencia y calidad. Jordi Figueras y Jon Ander se han vestido de corto en una mañana lluviosa en el Sardinero, dos jugadores muy esperados para los aficionados de Santander que ya empiezan a ilusionarse con un proyecto grande y que tiene enormes objetivos.

Una vez más, Alonso y Molina acompañaron a ambos jugadores en su presentación de corto con el club santanderino y volvieron a repetir que "seguiremos en el mercado hasta el 31 de agosto y nuestra principal intención es tener dos jugadores por puesto para que haya competitividad."

Jordi Figueras llega para dar una gran experiencia a la defensa santanderina ya que está experimentado en jugar en Primera División, Segunda y en sus inicios en Segunda B, también ha tenido una experiencia en el extranjero jugando con el Rubin Kazan en la Primera División rusa. Figueras regresa al fútbol español tras un gran periplo por el extranjero en el que ha jugado en países tan diferentes como Rusia, Turquía, Alemania y, por último, India, de donde procede tras disputar la pasada temporada 15 partidos con el Atlético Kolkata.

Jordi Figueras declaró lo siguiente en la rueda de prensa de su presentación: "Estoy muy satisfecho de estar en este equipo que tiene tanta historia, Molina me convenció rápido para firmar. Tendremos una gran exigencia para dar todo de nosotros y lograr el ascenso a Segunda. Molina me presentó el proyecto tan ambicioso que tienen previsto y no dudé en llegar a Santander."

Por otro lado, Jon Ander Pérez llega procedente del Amorebieta con el que disputó 37 partidos y marcó 15 goles la pasada campaña, un jugador con mucho gol que es lo que echó en falta el cuadro racinguista la pasada temporada. Es un jugador con mucha experiencia en Segunda B y Tercera donde siempre ha realizado acciones destacadas y por lo que ha dado el gran salto fichando por el Racing. El delantero tendrá mucha rivalidad para hacerse con la titularidad pero para ello trabajará duro en cada entrenamiento y dando todo en cada encuentro para convencer a Iván Ania.

Jon Ander Pérez también habló ante los micrófonos en su presentación: "Esta es una oportunidad imposible de rechazar. Hay gente que cree que el jugar en un club tan grande y con tanta historia es presión pero yo prefiero llamarlo ilusión. Voy a ir a tope desde el primer momento con todo lo que me pida Iván Ania."

Los dos jugadores han firmado hasta el 2021 gracias al gran proyecto que les presentó Molina antes de fichar por el equipo santanderino. El Racing está cogiendo la costumbre de presentar a sus jugadores de dos en dos, ya estamos esperando a los dos siguientes en pasar por el césped del Sardinero.