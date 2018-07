El centrocampista solitario

A día de hoy aun se puede pensar que la eliminación de España en este Mundial es algo increíble, pero es algo que la propia selección nos ha ido dejando ver en los tres partidos anteriores, se podría hablar de una eliminación anunciada ya que conforme avanzaban los partidos a España le iban apareciendo mas carencias, se puede hablar de la portería, de la falta de gol o la fluidez en últimos metros pero hay que destacar una de las mas importantes sobre todo para el juego de España, ya que es una de las piezas clave para que esta selección funcione y es la figura de Sergio Busquets.

El de Sabadell no ha estado ni cerca de su mejor versión, se le han visto varios problemas,el primero de todos ha sido la lentitud a la hora de tomar decisiones y la falta de anticipación, algo que siempre le ha definido, lo que ha propiciado errores que dejaban a la defensa española en desventaja ya que Piqué y Ramos debían corregir siempre, pero con el nivel mostrado ha resultado catastrófico.

Sin ninguna duda a su nivel habitual Sergio es un baluarte de esta selección, su manejo del tiempo y el espacio a la hora de controlar el centro del campo hacen del catalán un cerebro único para comandar un centro del campo. Aunque después de lo visto en este Mundial es inevitable sacar varios "peros".

No hay recambio

Uno de los problemas que se encuentran a la hora de hablar de Busquets es que es único, y aunque ser único no suele ser malo en este caso el problema está en que de momento no ha aparecido el recambio de garantías con el que se pueda sentar a Busquets, lo que hace que siempre se deba optar por él, aunque hay varios nombres que podría tratar de cumplir esa función nunca se ha tenido fe en otros pero va siendo hora de buscar a alguien. Uno de los nombres que mas suenan es el de Rodri, ex del Villarreal recién fichado por el Atlético de Madrid, a decir verdad es el perfil que mas se le parece, ambos anticipan bien y poseen una gran lectura del juego así como una salida de balón impecable, el problema a la hora de hablar de Rodri es la experiencia en la gran competición lo que obviamente ha sido una de las razones de su no convocatoria.

El problema ha sido que de los que ya estaban ninguno ha podido dar el nivel cuando se le ha colocado ahí, ni Thiago, ni Koke pueden abarcar tanto campo ellos solos como cuando Sergio está a su mejor nivel. Es por esto que a la selección española le urge encontrar un recambio o alguien que pueda desempeñar esa labor lo mejor posible.

Necesita un compañero

Los mayores logros de la selección española han sido con un esquema claro en que el centro del campo siempre imperaba la figura del doble pivote, el duo Xabi Alonso y Busquets ha sido una de las características mas importantes de la selección española. Desde 2014, cuando el nivel de Xabi empieza a decaer, Busquets empieza ha jugar el solo acompañado de dos interiores, por lo que nos lo encontramos abarcando mas espacio en el campo, esto hace que su tarea sea mas difícil.

Tras este Mundial, por si había alguna duda, queda claro que es necesaria la figura de un acompañante para Busquets y aunque se ha intentado probar con Koke y Thiago ninguno ha dado un resultado esclarecedor, quizás por la falta de costumbre de ambos jugadores ha jugar en esa posición y su forma de entender el juego. Si bien es cierto que el que mejor ha desempeñado su papel de acompañante ha sido Koke, pero aun así no se han podido cerrar las brechas que genera el juego de España. Por esto es necesario encontrar a un escudero para Busquets, quien mejor podría desempeñar la función es Rodri, pero como decimos le falta experiencia. Quizás haya que darle la oportunidad y que junto a Busquets se vaya adaptando a la situación y a la selección. Ademas cuando Busquets no esté él podría ocupar su lugar.

Es necesario un reemplazo de Busquets, sobre todo para momentos como el Mundial cuando es claro que el mediocentro no está a su nivel y esto influye en el juego del equipo y a veces puede resultar peor para los resultados de la selección.