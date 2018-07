El mundial de Marco Asensio: rendimiento por debajo de lo eperado

Marco Asensio llegaba a Rusia tras dos temporadas rindiendo a buen nivel en el Real Madrid. Zidane depositó su confianza en él enseguida y Asensio respondió con goles y buen juego. Estas dos buenas temporadas le han servido para ganarse su presencia en su primer gran torneo con la selección.

Pero seguro que este debut en un mundial no era el soñado por el jugador mallorquín. No ha dispuesto de muchos minutos y cuando ha jugado no se rendido al nivel que se esperaba. Las expectativas con Marco Asensio han sido siempre muy elevadas, desde el primer día en Rusia, quizás demasiadas para un jugador que a pesar de rendir bien en el Real Madrid nunca ha sido titular indiscutible. Quizás por todo esto no ha sido el mundial de Asensio.

En el primer partido contra Portugal, el extremo español no disputó ni un minuto. España pese al empate final tuvo momentos de buen juego que nos recordaron a la mejor España de hace unos años. La oportunidad de Asensio tendría que esperar. Desde el primer momento muchos aficionados pedían la titularidad para el veinte de España, porque podía ofrecer algo diferente y más ofensivo como el desborde que faltaba en esta selección, pero Fernando Hierro no lo veía igual.

Marco Asensio iba a debutar con España en el partido frente a Irán, pero desde el banquillo y jugando tan solo doce minutos. En un partido gris de la selección, Asensio podía dar aire fresco y buscar su velocidad arriba contra una selección iraní en busca del empate. En el partido contra marruecos su papel iba a ser parecido, saliendo desde el banquillo en los minutos finales pero esta vez con la obligación de aportar algo más en ataque. En el momento de saltar al terreno, España iba empatando a uno frente a marruecos pero a los pocos minutos la selección norteafricana se volvía a adelantar. Finalmente España conseguiría empatar y pasar primera de grupo.

La Selección Española pasaba a octavos de final con muchas dudas en su juego, sin profundidad, sin verticalidad y sufriendo cada vez que el rival pisaba el área de España. Es por ello que el seleccionador Fernando Hierro introdujo algunos cambios de inicio frente a Rusia y uno de ellos era la titularidad del jugador madridista. Por fin llegaba lo que muchos estaban pidiendo, muchas esperanzas de la afición de La Roja se depositaban en el delantero.

Pero la selección española, como venía siendo habitual en los partidos, no iba a encontrar su juego, seguía atascada y con mucho miedo, con posesiones prácticamente inofensivas. No iba a ser diferente para el delantero español que como sus compañeros iba a estar muy desaparecido, apenas intentaba un regate o una internada en el área, que son las características de su juego, la rapidez y la verticalidad. El delantero nacido en Mallorca no iba a acabar el partido ya que iba a ser sustituido por Rodrigo antes de finalizar la primera parte de la prórroga

España finalmente caería en los penaltis en un decepcionante mundial para la Selección y para Marco Asensio.