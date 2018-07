¿Qué aportará Olga García al Atlético de Madrid?

Finalizada el curso futbolístico 2017/2018 y después de proclamarse campeón de la Liga Iberdrola por segunda vez consecutiva, tercera en su historia, más quedar como subcampeonas de la Copa de su Majestad la Reina, el Atlético de Madrid ya se ha puesto manos a la obra en la planificación de lo que será la próxima temporada. Una nueva temporada en la que busca seguir ganando títulos y en la que disputarán de nuevo la UEFA Women’s Champions League, la máxima competición de clubes en Europa.

El club rojiblanco está teniendo un ajetreado mercado de fichajes, con numerosas salidas y entradas. En este mes han dicho adiós a su etapa como colchoneras, futbolistas importantes como Andrea Pereira, Marta Corredera, Marta Cazalla, Andrea Paraluta, Jucinara, Daoudi y Laura Fernández. A su vez, también se han llevado a cabo las renovaciones de Silvia Meseguer, Ángela Sosa, Andrea Falcón y Amanda Sampedro.

Y tampoco han quedado atrás los fichajes. Cuatro son las futbolistas que, hasta el momento, vestirán la elástica rojiblanca la próxima campaña. La central Elena Linari, la centrocampista Dolores Silva, la guardameta Jennifer Oehrli y la delantera Olga García. Todos son nombres importantes pero, sin duda, el de Olga es el que más ilusión lleva consigo por lo que representa dentro del fútbol femenino y dada toda su trayectoria.

Un secreto a voces

Desde que se hiciera oficial que la delantera no iba a continuar en el Barcelona, ya que el club no la iba a renovar ya que el técnico blaugrana, Fran Sánchez no contaba con ella dentro del futuro de su plantilla, los rumores sobre su posible fichaje por el Atlético de Madrid eran todo un secreto a voces, aunque no se vio del todo oficializado hasta que el equipo madrileño lo hiciera oficial el pasado viernes. Mientras Olga ponía rumbo a Madrid, Andrea Pereira lo hacía hacia la ciudad condal. Un cambio de cromos entre ambos clubes en el que los dos salen beneficiados. Así, Olga cerrará su etapa con el club azulgrana después de formarse en las categorías inferiores del Barcelona y jugar dos años en el Levante.

Talento no le falta

Con 26 años, la internacional española desembarca en el Atlético para reforzar el ataque colchonero. Olga tiene predilección por su pie derecho. José luis Sánchez Vera, nuevo técnico colchonero, contará bajo su mando con una jugadora versátil que pude desarrollar su fútbol tanto en la banda derecha como en la izquierda, al igual que puede ser la referencia en la delantera junto a Esther o Ludmila, que se han quedado algo solas tras la baja de Corredera que jugará en el Levante. Además también tiene gol, regate y una magnífica asociación con las compañeras.

Seguro de gol

Entre otros, uno de los aspectos que más describen a esta futbolista es el gol. En su etapa como culé, ha marcado un total de 60 goles, llegando a ser nombrada como la máxima goleada del FC Barcelona con 25 goles, en la temporada 2010/2011. Y en la segunda máxima goleadora, con 13 dianas una campaña después. En su recorrido levantinista, fue autora de 11 goles. En su vuelta a casa, ha logrado 17 goles, siendo 13 de ellos en el curso 2016/2017.

Experiencia

La ya ex blaugrana dará a su nuevo club una experiencia más que sobrada, con ocho años en la élite del fútbol femenino español. Desde pequeña ha tenido muy claro que su futuro estaba ligado al fútbol. Sus deportivos se remontan a dos equipos: La Penya Blac i Brava La Roca (2001-2002) y FC Mataró (2002-2004). En 2004, ingresó en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde se formó hasta llegar al primer equipo en 2010-2011. Desde entonces ha protagonizado un ascenso en su carrera, j con numerosos títulos en su palmarés, con tres Copa de la Reina y dos Ligas, más una Copa Cataluña, e incluso siendo una pieza fundamental en la selección española con la que ganó la Copa Algarve y la Copa de Chipre.

“Me siento muy ilusionada y feliz. El Atleti es un club que siempre me ha gustado mucho, por la forma en las que estan haciendo las cosas y su forma de vivir el fútbol. He visto muchos partidos suyos y su afición es increíble. Ahora defenderé esta camiseta con coraje y corazón para logar así alcanzar los objetivos”. Estas fueron las primeras palabras de la nueva jugadora rojiblanca que, seguro, dará muchas alegrías a su nueva afición.