Rubén Pérez se desvincula del Granada CF

Google Plus

El Granada Club de Fútbol ha informado del acuerdo que ha alcanzado durante este jueves para la desvinculación del jugador Rubén Pérez. El club le ha agradecido al centrocampista sevillano "los servicios prestados" y le ha deseado "suerte en su nueva andadura", que seguirá siendo en el CD Leganés, equipo en el que ha estado durante las dos últimas temporadas.

Rubén Pérez se marchó cedido por parte del Granada CF al Leganés hace dos veranos, cuando llegó al club granadino el empresario chino John Jiang, como nuevo dueño, y Paco Jémez, como nuevo entrenador. El centrocampista sevillano fue unos de los descartes que realizó Paco Jémez durante aquella pretemporada y su destino fue Leganés. La siguiente temporada, con el Granada CF ya en Segunda División, el jugador no regresó y amplió su cesión en el club pepinero para seguir en Primera División.

El préstamo de Rubén Pérez al Leganés finalizó este verano y el jugador debía regresar a la disciplina del conjunto nazarí, pero el club granadino ha llegado a un acuerdo con el jugador para que se desvincule. Así, el Granada CF se puede ahorrar su ficha, que superaba los 700.000 euros, algo que no podía asumir en una temporada en la que se reduce de manera considerable su presupuesto con respecto a la temporada anterior al no contar con el dinero de la ayuda por el descenso. Por contra, el Granada CF no percibirá ninguna cantidad de dinero por traspaso del futbolista, que seguirá en el CD Leganés, que ahora pasa a ser el dueño de sus derechos.

Él sevillano Rubén Pérez se ha querido despedir del Granada CF a través de su perfil en Instagram, donde ha publicado una foto de su etapa en el equipo granadino y ha escrito el siguiente mensaje: "Ha sido un periodo de tiempo corto, pero me llevo muy buenos recuerdos . Os deseo todo lo mejor . @GranadaCdeF".