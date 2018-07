Dani Aquino: "He vuelto a casa y estoy emocionado."

Siete años después, el "torito" Aquino volvía a pasear por los pasillos de Nueva Condomina. El nuevo fichaje grana fue presentado ayer en el estadio donde debutó hace más de diez años y besando el escudo que le vió crecer. Dani Aquino vuelve a casa. El niño que se fue por la puerta de atrás y tras una etapa de luces y sombras, regresa hecho un hombre y dispuesto a quitarse la espina que lleva clavada desde su marcha.

Antes de salir al césped vestido de corto, el murciano compareció en rueda de prensa ante los medios. Aquino quiso empezar recordando a su ex equipo, el Racing: "Antes de nada agradecer al Racing y a la ciudad de Santander el cariño que me han dado durante estos dos años." Al canterano pimentonero se le veía emocionado con su vuelta a casa: "Estoy muy feliz y emocionado por volver a casa". Su salida del club en 2011 no fue del todo agradable, se le relacionaba con polémicas fiesteras y que podían ser la causa de su bajo rendimiento, pero el delantero murcianista declaro que: "He madurado. Se lo que es el sentido de la responsabilidad."

Destacó la labor de la directiva grana con Victor Gálvez a la cabeza: "Están cumpliendo con todo. Están creando ilusión y eso es lo que le hacía falta al Real Murcia. Están un gran esfuerzo y ojalá hagamos cosas bonitas". Respecto a los objetivos personales que se ha marcado Dani Aquino en su vuelta a Murcia, afirmó que: "Vengo a ser un buen compañero. Con mucha humildad y a pelear por el ascenso". También valoró la plantilla que está formando el club: "La plantilla es buenísima. Entre todos sacaremos los objetivos adelante". Cuando fue preguntado por la posibilidad de compartir vestuario con dos personas que conoce bien como son Biel Ribas y Pedro Orfila, el presidente grana informó que: "no van a seguir en el club."

Dani Aquino vuelve a la entidad murcianista con el cartel de estrella pero él le resta importancia a eso: "Me tendré que ganar en el campo ser el buque insignia". También recalcó que: "Tengo el gusanillo de volver a Cobatillas y jugar en Nueva Condomina". Y además no siente presión, aunque nada más llegar al club ha entendido qué quieren de él los actuales gestores granas: "El presidente, nada más entrar, ya me ha dicho que quiere que marque 30 goles".

Una vez concluida la comparecencia de prensa, el jugador fue a los vestuarios para vestirse de grana y posteriormente saltar, siete años después, al verde de Nueva Condomina para reencontrarse con una afición que lo acogió con los brazos abiertos. Dani Aquino también mandó un mensaje a los más de 400 seguidores granas que se dieron cita en el feudo grana: "Muchas gracias por el recibimiento. Ha sido una semana de mucha emoción y es el momento de que el murcianismo vuelva a renacer".