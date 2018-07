Diego Costa, clave en esta cita breve pero intensa

El pasado domingo, España hacía las maletas y le decía adiós a su sueño de conquistar una segunda estrella para lucir en su indumentaria. Un partido falto de intensidad ante la selección anfitriona se prolongó hasta la tanda de penaltis, donde el ganador se decide a cara o cruz. En este caso, la suerte estuvo de la mano de los rusos, que consiguieron el paso a octavos, mandando pues a 'la Roja' de vuelta para casa.

Nueva etapa, nuevas leyendas

Aquel partido no fue de los mejores de España, eso está claro. Es más, muchos lo califican como el peor que ha disputado la selección en mucho tiempo. Una vez en casa, toca pensar en frío y sacar las conclusiones convenientes para que este tropiezo no vuelva a darse. No cabe duda de que la selección española entra en una etapa: muchas de las leyendas dirán adiós al combinado nacional tras este Mundial. Es el turno de los nuevos, de los que no fueron campeones en 2010, de los que tienen que escribir una nueva página en este libro.

Con la polémica por bandera, Diego Costa hizo acto de presencia en la selección española. Desde su regreso al Atlético de Madrid el pasado mes de enero, 'la Pantera' no ha parado de hacer por estar en esa lista de 23 jugadores para volar a Rusia, y así ha sido. Su esfuerzo lo hizo merecedor de un asiento en aquel avión que, por circunstancias del destino, ya está de vuelta en la península. Pero eso no quita que Diego no haya realizado una excelente contribución a la plantilla española.

Su garra deja huella allá por donde pasa

Y su instinto goleador, también. España logró pasar primera del grupo B tras ganar a Irán con un gol firmado por él y empatar con Marruecos a dos (tantos de Iago Aspas) y Portugal a tres, de las cuales dos dianas fueron suyas. Resumiendo: máximo anotador del equipo en esta ocasión. En un campeonato en el que a España le ha faltado precisamente eso, Diego ha sido uno de los pocos que ha puesto la chispa y la intensidad sobre el terreno de juego. Aprovechando cada balón, colándose por los espacios disponibles e imponiendo siempre su tan característica ferocidad, ha sido una de las indiscutibles estrellas de La Roja.

Con ilusión y esperanza se llega muy lejos, pero no es suficiente. A esta España le ha faltado precisamente lo que rezuma y derrocha el '19' del cuadro: velocidad, agallas y capacidad de asociación. La clave está en que, una vez que se escoja un capitán definitivo y con notadas cualidades para dirigir esta gran embarcación, los jugadores hallen la manera de contagiarse unos a otros sus mejores virtudes. Y las de Costa, serían sin duda las anteriormente citadas.

En este ciclo en el que Luis Rubiales y los suyos habrán de trabajar por darle un lavado de cara al funcionamiento de la federación para volver a fletar una España campeona, no se puede prescindir de hombres como Diego Costa. Siempre que éste siga reivindicándose sobre el verde, claro está.