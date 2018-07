Cañizares: "Ninguna decisión puede eclipsar el momento de forma de algunos jugadores"

Google Plus

España cayó eliminada a manos de Rusia en un Mundial que tenía a la selección ibérica como una de las favoritas a llevarse el título, especialmente después de la salida de Alemania en fase de grupos. A raíz del sorpresivo éxodo de los españoles del torneo, tanto aficionados como periodistas y ex jugadores han aprovechado el momento para analizar y criticar todo el entorno de ‘La Roja’.

Precisamente Santiago Cañizares, el ex portero del Valencia y de la selección española, habló acerca de lo ocurrido con el equipo de país, haciendo referencia al nivel de los jugadores, a la decepción de la eliminación y, por supuesto, a la polémica decisión de cesar a Lopetegui antes de comenzar el Mundial.

Como no podía ser de otra manera, Cañizares comenzó haciendo referencia a la gran decepción que había causado la precoz salida del conjunto español. Y es que, según él, la decepción no es solo de él y de los periodistas, es una decepción de todos, pues “España tiene equipo para mucho más”. Los jugadores “no se han parecido en el rendimiento que han dado” con respecto al que mostraron en sus clubes y por eso han salido del Mundial sin cumplir las expectativas generadas.

Cañizares, histórico portero del Valencia | Foto: SomosChe

Además, en cuanto al tema de Julen Lopetegui y su relación con la Federación Española de Fútbol fue muy claro. Reconoció la inmensa labor realizada por el estratega en la creación del grupo y tildó su labor como un trabajo en el que Lopetegui fue capaz de “romper con el pasado” y “crear un punto de inflexión”. Pero, también resaltó y puso sobre la mesa el tema de su despido. Afirmó que la primera decisión que afectó al grupo y que fue comprometida tanto para la plantilla como para la federación fue la del entrenador al firmar con el Real Madrid. A pesar de ser una “decisión lícita”, Cañizares considera que no se debe tratar de “víctima” a Lopetegui, pues fue su decisión la que desencadenó los acontecimientos y el posterior despido por parte de Rubiales.

Sobre la decisión de Rubiales, afirmó que es una decisión entendible, que “deportivamente, no iba a mejorar la situación al echar al entrenador” tal como dijo Rubiales. Pero que la cuestión de los valores y principios aducidos por el presidente de la federación, en este caso, se antepusieron a cualquier otra realidad.

Sin embargo, Cañizares no cree que estas decisiones problemáticas deban “eclipsar el momento de forma de muchos jugadores en este Mundial”. Y es entendible, pues jugadores como Andrés Iniesta o David Silva tuvieron rendimientos muy por debajo de los que venían mostrando con sus clubes. Tanto así, que el ex portero concluyó que “ni han aparecido”, que “ha dado la sensación que han ido sus hermanos, sus primos, pero no ellos”.