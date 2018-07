Amadou: ''Me hubiera gustado jugar con Lenglet''

Google Plus

El Sevilla se pone puesta a punto para estar listo en una nueva pretemporada con la intención de volver a estar en lo más alto de la clasificación. Para ello, el club está inmerso en el capítulo de entradas y salidas de jugadores, y el siguiente en ser presentado fue el jugador francés Ibrahim Amadou, procedente del Lille francés.

''Me gusta jugar más en el centro del campo''

El mediocentro firma para cuatro años con el objetivo de pelear por un puesto en el centro del campo aunque también puede servirle a Machín para el centro de la defensa e incluso en el lateral. En su presentación, el jugador de 25 años ha reconocido sentirse feliz al aterrizar en un club de la categoría del Sevilla y en una liga muy importante: ''Desde que jugaba en el Nancy y después en el Lille, siempre me gustó seguir la liga española. Los clubes siempre quieren salir con la pelota jugada''. El nuevo jugador del Sevilla admitió que habló con uno de los integrantes del club para convencerlo del todo: ''Hablé con Corchia y me dijo que que en este club jugar muy bien es muy importante'', el lateral ya coincidió con el nuevo fichaje del Sevilla en su etapa en el Lille.

El joven franco-camerunés desveló a la prensa cuál es su posición natural aunque confiesa que es un jugador polivalente y se envuelve bien en varios puestos del campo: ''Es cierto que he jugado en varias posiciones, como central o pivote defensivo, pero me gusta jugar más en el centro del campo, que es donde me gusta expresarme mejor como futbolista''.

Amadou también opinó sobre el tema de Lenglet y su posible salida al Barcelona: ''Esperaba poder jugar con Lenglet, en el fútbol todo puede pasar. Ahora tiene la oportunidad de irse a un gran club. Imagino que eso será bueno para su carrera, pero estoy contento si él es feliz''. Ambos también coincidieron en el Nancy y reconoce que son amigos.