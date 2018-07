Mateu Alemany habla sobre las posibles salidas y llegadas

Mateu Alemany, director general del Valencia, compareció este jueves en la sala de prensa de Mestalla ante los medios durante una hora. El directivo habló sobre diversos temas de la actualidad valencianista, entre ellos, los nombres protagonistas que podrían salir de la plantilla valencianista o entrar en ella.

El Valencia ya ha empezado a confeccionar la plantilla con las ventas de Joao Cancelo, Nacho Gil y Nacho Vidal y la incorporación de Mouctar Diakhaby. Sin embargo, no parece que estos vayan a ser los únicos movimientos. El club valenciano debe vender para solventar el déficit que según Alemany tienen desde la última temporada. "Teníamos un déficit previsto de la temporada anterior y con el traspaso de Joâo Cancelo, del cual desde el punto de vista financiero estamos contentos, no se cubre el déficit previsto. Y ese déficit lo tendremos que solventar con ventas de jugadores en el futuro", subrayó.

Los nombres propios del conjunto blanquinegro en este mercado de fichajes son varios.

Zaza

El delantero italiano tiene un gran valor económico en el mercado de fichajes, y su nombre suena mucho en Italia, especialmente en Milán. Eso, sumado a una temporada en la que fue de más a menos, podría precipitar su salida. Para el miembro de la directiva ché, el ex jugador del West Ham "es un jugador importante para nosotros y vendrá a entrenar con todos los demás, a partir de aquí, los jugadores del Valencia tienen un valor de mercado claro. Si llegara una oferta valoramos las dos cosas; la importancia y el peso que tenga el jugador en el equipo, también si el mercado nos da opciones para sustituirlo, y el precio objetivo para la situación financiera del club, añadió. El valencianista tiene claro que "no hay éxito deportivo sin equilibrio financiero y deportivo".

Rodrigo

Uno de los futbolistas más deseados del valencianismo es Rodrigo Moreno. El delantero hispano-brasileño, después de haber cumplido la mejor temporada de su carrera y más goleadora anotando 19 goles y de ser convocado para el Mundial de Rusia con la selección española, está en boca de muchos grandes equipos europeos. Para la cúpula valencianista, es un jugador muy importante en lo deportivo, pero saben su valor económico es muy elevado y con su venta podrían solucionar el 'fair play' financiero. "Cuanto mejor es el futbolista, más interesa. Rodrigo es importantísimo para nosotros, lo renovamos y su valor de mercado es enorme. Él está encantado por seguir. Si decidimos venderlo, su valor en el mercado es muy muy alto".

Maksimovic y Nani

Quizás son los jugadores cuyo futuro es más incierto. Maksimovic es un buen jugador, pero todavía no ha conseguido despuntar, aunque es posiblemente debido a su juventud, por ello el club no quiere desprenderse de él y se plantea una posible cesión o una venta con opción de compra. "A Maksimovic le tenemos mucho aprecio, es joven con grandes aptitudes, debe jugar, tiene mucho recorrido y valoraremos las operaciones para que tenga minutos ya sean de cesión o ventas con recompras, esa es la situación de Maksimovic".

Nani, por su parte, no cuenta en los planes de Marcelino García Toral. El club parece querer desprenderse de él, pero antes debe encontrar a un postor interesado en su fichaje. Fue cedido la temporada pasada a la Società Sportiva Lazio después de decepcionar y no triunfar en el conjunto ché. En la escuadra italiana, tampoco ha realizado una buena temporada. El director general asegura que "desconozco las ofertas (por Nani) y cuando las conozca valoraremos".

Wass y Hazard

El centrocampista del Celta de Vigo lleva sonando desde la pasada temporada. Es uno de los mejores jugadores del conjunto gallego, y el Valencia necesita jugadores en el centro del campo. Si hace tiempo Alemany negaba haber mantenido contactos con el danés, a día de hoy, no lo hace. "Daniel es uno más de esos jugadores con lo que hemos contactado, es interesante y está en esas macrolistas que manejamos, pero eso no quiere que vayamos a fichar a todos".

Thorgan Hazard, jugador del Borussia Mönchengladbach y hermano de la estrella mundial Eden Hazard, ha sonado en las últimas horas como refuerzo ché. Alemany afirma que ha habido contactos con él y su entorno, pero deja claro que "no hablamos ahora ni con ellos ni con su club".

Gameiro

Es el jugador que más suena para el Valencia actualmente ante las posibles salidas de Zaza o Rodrigo y que más ilusiona. El delantero del Atlético de Madrid no gozó de demasiados minutos la pasada temporada y no está en los planes de Diego Pablo Simeone para la siguiente campaña. Alemany no ha desmentido las informaciones que colocan al jugador rojiblanco en Valencia. "Es un jugador interesante y muy bueno y es cierto que hemos empezado a hablar con el Atlético de Madrid".

Guedes

Guedes es un jugador que puede tener mucho futuro en el Valencia, y el club lo sabe. El jugador ha manifestado más de una vez su deseo de continuar en el Valencia al igual que el club, pero la realidad es que es un jugador oficial del PSG y que es el equipo francés el que lleva la batuta. El precio del centrocampista es muy elevado, y más aún después del Mundial. Aun así, Alemany afirma que negociarán con el equipo parisino por el portugués y que el acuerdo se puede extender hasta finales del mercado de fichajes por la dificultad de él.

"Sobre Gonçalo no descubro nada si digo que ha estado muy a gusto con nosotros este año y nosotros también con él, lo mismo que los aficionados y el cuerpo técnico. Es como una novela rosa, pero a esa situación idílica se suma un hecho y una variable que no podemos controlar porque es un jugador del PSG, con una valoración alta, que ha estado en el Mundial. Lo que puedo decir es que no existe una negociación ahora abierta con el PSG, que ha cambiado de entrenador y según leo hay operaciones de mercado que le pueden afectar y que solo me importan en lo que nos puede afectar a nosotros. El año pasado, con un escenario distinto porque venía de no jugar y su valor era claramente inferior porque en el Valencia se ha revalorizado, lo firmamos el último día a las 11 y 20 de la noche. A partir de ahí presupongan lo que puede ser este verano. Es un jugador que nos gusta, sacó su mejor rendimiento aquí, sería lo mejor que jugara al menos un año más y me gustaría que siguiera, pero es una situación extremadamente complicada y pasaría por una solución a finales de agosto", explicó Alemany.

Marcelino

No solo es cosa de futbolistas. Marcelino ha sido el principal artífice de la gran temporada en la que el equipo ché se ha alzado con la clasificación para la Champions League, y eso es algo que llama la atención. Después del conflicto entre Luis Rubiales y Julen Lopetegui, sonaron muchos nombres para el banquillo de la selección española, entre ellos, técnicos españoles de renombre con gran conocimiento de la liga española. Uno de los nombres que sonaron, -aunque no con mucho impacto-,fue el del entrenador del valencia.

Ante la posible salida de Marcelino, el director general del Valencia se ciñó a su contrato y respondió: "Tiene contrato en vigor y no puede ir a ningún sitio. A Marcelino le he manifestado que estuviera aquí mucho tiempo, se ha hablado con su agente, seguimos hablando, julio y agosto son meses malos, no hay prisa, tiene una año de contrato, y espero que en septiembre volvamos a hablar más seriamente de su situación contractual".