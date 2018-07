Ángel Martínez deja el Real Zaragoza y pone rumbo a Grecia

Ángel Martínez ha sido uno de los jugadores que ya han abandonado la disciplina blanquilla. Tras su llegada durante el verano pasado, el lateral catalán no ha contado con demasiada suerte ni con el protagonismo esperado. Su mediocre rendimiento y poca participación durante la temporada 2017/2018 ha provocado que la dirección deportiva del cuadro maño haya facilitado su salida.

A pesar de no haber cuajado una buena temporada, Ángel ha sabido buscarse una buena salida a una liga europea. El Asteras Tripoli, equipo de la primera división de Grecia será el nuevo equipo del lateral, donde buscará mayor suerte que en su anterior etapa.

Ángel Martínez llegaba junto a Alberto Benito de la mano de Natxo González, todos ellos después de firmar una temporada histórica en el Reus CF. El inicio fue bueno, llegando incluso a anotar un gol en pretemporada y dando muestras de su gran capacidad de llegada en ataque. Tras más de la mitad de la primera vuelta, donde Ángel había sido fijo en el lateral izquierdo, Natxo González decidió prescindir de él. El juego de Ángel no era para nada malo, pero la desastrosa racha de resultados obligaba a buscar soluciones y el lateral fue uno de los damnificados.

Tras la jornada 20, donde el Real Zaragoza cayó derrotado por 3-2 frente al Valladolid, Ángel solo jugó un minuto frente al Lorca y los noventa minutos del último partido de liga, en el cual no había nada en juego. Tal desaparición en el once fue más que llamativa y las buenas actuaciones de Lasure mandaron a la grada al ex jugador del Reus.

Sin embargo, y a pesar de haber pasado una etapa dura, el lateral catalán guarda buen recuerdo en su paso por la Romareda. "Hoy tengo que despedirme del Real Zaragoza. Quiero dar las gracias a todas esas personas que me han ayudado y respaldado en los buenos momentos, pero sobre todo cuando más me hacía falta. Me llevo grandes amigos, una amistad que nos quedará para siempre". A esto quiso añadir un deseo de suerte al equipo aragonés. "Mucha suerte leones". Desde Zaragoza se ha despedido de la mejor forma posible a un profesional que siempre dio lo mejor de sí y que desafortundamente no ha tenido demasiada suerte con la indumentaria blanquilla.