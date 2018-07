Rubiales: "Cuando haya algo, hablaremos"

El futuro de la selección española es una incógnita desde la eliminación del Mundial Rusia 2018. La firma de Lopetegui con el Real Madrid y su posterior despido de la selección abrieron un espacio para las dudas y un escenario en el que el proyecto deportivo se debe replantear y encaminar con otro capitán. Si bien durante la Copa del Mundo fue Fernando Hierro el encargado de dirigir técnicamente al conjunto, no es del todo probable que sea el ex jugador merengue el encargado de conducir a la selección en su nueva etapa.

La desastrosa salida que sufrieron los ibéricos de la Copa del Mundo hizo que, con todo lo anterior, las críticas rondaran el ambiente de la selección y, por supuesto, en relación con el presidente Luis Rubiales. La cabeza visible de la Real Federación Española de Fútbol ha sido el señalado de comenzar con el pie izquierdo el andar del equipo por parte de la prensa, mientras que otra sección señala al nuevo entrenador del equipo blanco.

Ya después del Mundial, es casi irrelevante la búsqueda de culpables, pero la cuestión acerca del nuevo entrenador es un tema más que relevante. Así, la Federación y Rubiales ya se han puesto manos a la obra y, de acuerdo con el presidente, el futuro entrenador de la Roja se va a conocer en las próximas semanas. Aunque se mostró reacio a dar detalles, afirmando que “cuando haya algo, hablaremos”, evitando mayores cuestionamientos.

Igualmente, declaró que, a pesar del dolor de la eliminación, tiene “la tranquilidad de haber hecho las cosas con responsabilidad” y se mostró “orgulloso” del comportamiento que tuvieron los jugadores, miembros del cuerpo técnico y demás personas pertenecientes a la delegación española.

Reconoce que el comienzo del nuevo proyecto en la Federación necesita “seguir mejorando aspectos” y que las cosas hechas con “personalidad, convicción y valores” no pueden “ser sopesadas de manera ventajista”, refiriéndose a la decisión del despido de Lopetegui, pues “no fue una decisión deportiva”.

Poco más se sabe acerca de la contratación del nuevo entrenador, aunque existen los rumores de algunos candidatos al puesto. Entre los más destacados se encuentra la posibilidad de contar con Luis Enrique, Quique Sánchez Flores o Michel. Sea el ex Barcelona, el ex del Atlético Madrid o el ex del Málaga, es claro que a la Federación Española no le temblará la mano en buscar un cambio de estilo que los lleve al éxito.