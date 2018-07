El Valencia Femenino ficha a Mónica Flores

Google Plus

El Valencia Femenino también gestiona su plantilla para la temporada 17/18. Tras el fichaje de Jucinara Soares, llega María Flores, procedente de Notre Dame Women's Soccer, equipo de la liga estadounidense. La jugadora de 21 años ha firmado con el club ché hasta el 30 de junio de 2020. Juega como lateral derecho y, a pesar de su baja estatura, mide 1,60 metros y de sus 55 kilogramos, destaca por su fortaleza física, su posicionamiento táctico y su notable fuerza mental.

El Valencia espera de la mano de sus refuerzos realizar un buen papel en la Liga Iberdrola, y quiere superar la temporada pasada, en la que las valencianistas fueron las quintas clasificadas. Las de Óscar Suárez Martínez quieren meterse en la lucha que protagonizan en cada edición de la Liga Iberdrola el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Mónica Flores ha hecho declaraciones a la página web oficial del Valencia. En ellas, elogia al equipo blanquinegro y lo considera que es "de los equipos más competitivos de la Liga Iberdrola". Pero los elogios no se acaban ahí. La mexicana se mostró muy ilusionada. "El ambiente será muy competitivo y me entusiasma el reto de emigrar a un país como España. El proyecto me convenció, desde el compromiso al estilo de juego, la excelencia del día a día, las instalaciones que tiene el Club para el equipo femenino y todos los recursos que hacen que la plataforma sea ideal para obtener resultados positivos. Hay pocos clubes en el mundo con esta visión hoy en día, especialmente en el entorno del fútbol femenino”, subrayó.

“También me gusta muchísimo la Liga Iberdrola, ha crecido muchísimo y siento que el estilo de juego se alinea a mis fortalezas como jugadora. Para esta temporada solo puedo esperar grandes cosas, estoy segura de que con el trabajo de todas mis compañeras podremos poner al Valencia CF donde se merece en la tabla de posiciones. Amunt!”, finalizó la jugadora.