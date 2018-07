Gelson Martins, el bendito problema de Simeone

Google Plus

El Atlético de Madrid echará a rodar el próximo 11 de julio, fecha en la que comenzará una exigente pretemporada en la que se medirán a fuertes equipos europeos más la Supercopa de Europa frente al Real Madrid.

Pero antes de que llegue ese día, las oficinas del Metropolitano han estado muy activas en salidas e incorporaciones. La última, a falta de que se haga oficial y según un medio de comunicación portugués, sería la llegada del extremo luso Gelson Martins que ha rescindido su contrato hasta 2022 con el Sporting de Portugal.

Un rumor de tiempo atrás

Los rumores sobre su fichaje no es nuevo, pues ya desde hace tiempo se comentaba. Desde el choque de la Europa League entre lisboetas y madrileños, el jugador no habría pasado desapercibido para el cuerpo técnico del club. Se trata de una incorporación importante para el equipo colchonero dada las cualidades que posee. Martins es un futbolista de 23 años con un porvenir prometedor. Entre otras, destaca por ser muy “desequilibrante por la derecha, con fácil asociación optando principalmente por el pase en corto y con gran velocidad en el juego, no solo de ataque sino a la hora de recuperar la posición y colaborar en la defensa“. Características que le hacen ser un perfil perfecto para el estilo de los colchoneros. De esos que le gustan a Diego Pablo Simeone.

Ahora bien, si finalmente el futbolista llega al Metropolitano, Simeone tendría entre manos un “problema” para la configuración del ataque ya que es una posición con muchos pretendientes. A los ya asentados Vitolo y Correa, y al alta de Lemar, se uniría el nombre de Gelson Martins. Cuatro jugadores de calidad para dos puestos, lo que puede suponer que algunos se queden sin jugar o sin tener los minutos que deseen. Con la intención de no tener otro ‘caso Gaitán’ en el vestuario, el Cholo tendrá que ingeniárselas para que no suceda.

El ‘cholismo’ se caracteriza por usar un marcado 4-4-2, con cuatro defensas, con dos mediocentros, dos en la banda y dos delanteros. Una forma de jugar que no le sería desconocida al portugués, pues en el Sporting, el juego era similar. Aún así, Simeone ha utilizado muchas variantes dependiendo del momento.

Introducir el cuatrivote

En ocasiones, el Atlético ha optado por dejar atrás el puro 4-4-2 y dar paso al cuatrivote con cuatro defensas y cuatro centrocampistas puros: Koke, Saúl, Gabi y Thomas. Con esta variante, la faceta ofensiva se ve reducida por lo que la defensiva aumenta, al igual que se incluye la presión y las rápidas recuperaciones. Ahí, es donde Martins podría encajar gracias a su velocidad y sus labores en defensa. Pero aquí Correa también tendría el puesto ganado gracias a su desborde individual.

El hombre de banda

Aquí, lo que Simeone hace, es dejar un solo hombre para que, indistintamente, se mueva de una banda a otra. Que ayude no solo en el centro del campo, también en la presión arriba. Aquí todas las papeletas son para Vitolo. Ya tuvo su oportunidad en un partido frente al Celta en la temporada pasada y cumplió, partiendo como centrocampista.

Dos jugadores de banda

Este sería el dibujo menos usado pero que se ha visto. Aquí, habría un hombre por cada banda. Quizás el más adecuado para que todos tengan minutos. Las veces que lo ha utilizado, los encargados han sido Vitolo por un lado y Correa por el otro, pero esos podrían ser Lemar o Martins. Pero parece poco probable ver esta disposición.

¿Un 3-1-4-1?

En un estilo de carácter defensivo, el dejar a tres defensas puede sonar extraño. pero no lo es tanto sis e piensa en la sobrada experiencia que tienen los guerreros de Simeone. Este dibujo puede ser muy raro de ver pero no imposible, sabiendo que el técnico argentino es un experto en cambios y adaptaciones a las situaciones. El once podría ser: Oblak; Lucas, Godín, Giménez; Rodri; Saúl, Koke, Lemar, Vitolo; Costa y Griezmann. Se apostaría por un equipo más al ataque y en el que serían necesarios dos extremos, algo importante para gozar de minutos.

Con Simeone, no basta con ser 'estrella'

Los fichajes llegan a los clubes como los salvadores, como esos que van a cubrir las necesidades y que están llamados a ser los titulares. Pero con Simeone, no se cumple a rajatabla. El claro ejemplo fue Vitolo, que, siendo un refuerzo ilusionante, le costó adaptarse y ser titular. Por lo que Lemar y Gelson tendrían que trabajar muy duro para poder tener ese cartel de titulares.

Sea como fuere, lo que está claro es que el Cholo tendrá bajo su mandato a ocho botas de sobrada calidad y que hará todo lo posible para que tengan esos ansiados minutos que reclaman los futbolistas. Cierto es que Lemar es el que puede partir con más cartel pero eso es algo que en el barco colchonero puede no distinguir a nadie.