El Leganés vuelve al trabajo

Arranca nueva etapa en el sur de Madrid. Concretamente, en Leganés, donde, desde hoy, ha comenzado a rodar el balón en su club. Tras las vacaciones concedidas a la plantilla, una vez finalizada la temporada regular, y exceptuando la marcha de Amrabat al Mundial de Rusia, tocaba volver al trabajo. Ya no era con Asier Garitano dando órdenes de cómo realizar los ejercicios, si no que estaba al mando Mauricio Pellegrino. El entrenador argentino se ha puesto el mono de trabajo desde el primer día y no ha parado de dar instrucciones a los suyos.

Según cuenta el diario AS, el de Córdoba, ha sido el primero en llegar. Los jugadores estaban citados a las 7:45 de la mañana, y él ha llegado rondando las 6:40, con mas de una hora de antelación. Tiene claro que es el primero que tiene que dar ejemplo, y así ha sido en esta jornada de entrenamiento. Con el paso del tiempo, han ido apareciendo sus ayudantes y miembros del cuerpo médico.

Caras nuevas en la ciudad deportiva donde entrena el Leganés. Es el caso de Guido Carrillo, Mikel Vesga, Tarín, Ojeda y Facundo García. Quien no ha estado ha sido ni Fede Vico ni Josua Mejías. Por lo tanto, Pellegrino para su primer día, ha contado con veintiún jugadores de campo, mas cuatro porteros. También se despejó la duda del estado de forma de Alexander Szymanowski. El extremo argentino no salió al césped, y sigue entrenándose en los gimnasios de las instalaciones.

El entrenamiento ha consistido en carrera suave, para volver a recuperar sensaciones después de tanto tiempo sin entrenar. Además de empezar a preparar ejercicios de fuerza y de recuperar toque con el balón. Pellegrino ha estado incansable durante todo el entrenamiento, consciente, de que cuanto antes quiere poner a funcionar los engranajes de Butarque. Primer día de trabajo en Leganés. Esperemos que dure poco la depresión post-vacacional.