Japón, la selección de Inui, la cual partía a priori como una de las selecciones más asequibles de la competición, pero el equipo del sol naciente ha conseguido romper completamente todos los pronósticos y han conseguido superar la fase de grupos en la cual se han tenido que enfrentar a las selecciones de Senegal, Polonia y Colombia..

Los asiáticos lograron imponerse en la primera jornada del torneo a la selección colombiana, aunque los cafeteros jugaron con un hombre menos durante prácticamente todo el partido. Sin embargo no pudieron pasar del empate en el encuentro ante Senegal y acabaron la fase de grupos con una derrota ante una ya eliminada selección polaca.

Finalmente los samuráis cayeron eliminados en los octavos de final ante la selección nacional de Bélgica en un partido en el cual los asiáticos lograron una ventaja de hasta 2 tantos que finalmente los "diablos rojos" lograron dar la vuelta. Por su parte el exjugador de la SD Eibar Takashi Inui ha sido clave para el equipo siendo capaz de anotar el 33,3% de los goles totales de la selección nacional japonesa en esta Copa del Mundo.

Por su parte la selección de Marko Dmitrovic, Serbia no ha logrado superar la fase de grupos de esta Copa del Mundo de Rusia. Los balcánicos quedaron encuadrados en el grupo E y se tuvieron que enfrentar ante: Costa Rica, Suiza y Brasil. Los serbios lograron la victoria en la primera jornada del campeonato ante Costa Rica. En el segundo encuentro ante Suiza firmaron una magnífica primera parte, pero no supieron mantener ese buen nivel de juego el resto del partido lo que hizo que la selección suiza se llevase los 3 puntos. En el último partido cayeron derrotados ante una de las favoritas, Brasil. El guardameta armero no tuvo minutos en la competición.