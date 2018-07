Fede Vico: "Mis fuerzas y ganas están en el Granada CF"

Google Plus

El extremo Federico Vico ha comentado en la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Granada CF que sus "fuerzas y ganas" están en el equipo granadino, al que ha llegado cedido por el CD Leganés. El club madrileño, que milita en Primera División, se ha hecho con los servicios del jugador, que ha terminado su etapa en el CD Lugo. Para Fede Vico, jugar en el Granada CF "no es un paso atrás" por militar en Segunda División, sino que lo considera "una oportunidad". "Mi objetivo ahora es el Granada, no pienso en otra cosa", ha asegurado.

El jugador cordobés ha estado acompañado en su presentación por el director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, y por el gerente deportivo, Fran Sánchez. Ambos le han dado la bienvenida y le han agradecido "las facilidades" que ha dado para recalar finalmente en el club nazarí. Sánchez ha destacado "la polivalencia" de Fede Vico, que puede jugar en ambas bandas e incluso como mediapunta.

El nuevo extremo del Granada CF ha asegurado que puede aportar "constancia, sacrificio y profesionalismo" al equipo además de "trabajo, trabajo y más trabajo" porque considera que sin él en el fútbol "no te comes nada". Fede Vico ha destacado de su juego que puede desenvolverse bien "por ambas bandas" y también "en la mediapunta", donde ha jugado la última temporada. "Aportaré mi granito de arena y jugaré donde me diga el míster. Es el jefe, el que manda", ha dicho con una sonrisa en la cara.

El cordobés está "contento" de llegar al Granada, al que considera "un gran club". Ha reconocido que fue "una promesa precoz" pues empezó a destacar con 16 años y con 19 se marchó al extranjero. Ahora, con 24 años, Fede Vico ha comentado que ha madurado y su objetivo es "estar lo más arriba posible". Le hace "ilusión" compartir vestuario con algunos amigos que se ha encontrado durante su carrera como futbolista, especialmente con Adri Castellano, lateral izquierdo del filial que esta temporada ya jugará en el primer equipo y con él que empezó a jugar en la cantera del Córdoba en la categoría benjamín. Para Fede Vico, "es bonito" coincidir ahora con él en el Granada y también con jugadores como Joselu, al que conoció en el Lugo, o con Álvaro Vadillo.

El extremo tiene ya bastante experiencia en Segunda División y ha recordado que "es muy difícil" y que cada temporada "hay equipos que deberían subir y luego hay sorpresas". "Esta temporada hay muchos equipos grandes. Cada partido es un mundo. Hay 42 partidos y habrá momentos en los que nos amaréis y otros en los que nos queráis matar, pero lo importante es llegar a la jornada 42 con el objetivo cumplido y lo más arriba posible. Si logramos ascender, mucho mejor. Es lo que queremos nosotros y vosotros también", ha finalizado.

Tras la rueda de prensa de presentación, Fede Vico ha saltado al césped del estadio Nuevo Los Cármenes para posar para los medios gráficos y dar unos toques al balón. El jugador cordobés, muy amable, se ha acercado a la grada para hacerse una fotografía con los aficionados granadinistas que han acudido a darle la bienvenida.