Boulahroud: "Doy las gracias al Málaga por la confianza que me han dado"

Este martes fue presentado en la Sala de Prensa de La Rosaleda, el primer fichaje del Málaga de cara a la próxima temporada. Boulahroud, de 25 años, que le ha costado al club blanquiazul alrededor de medio millón de euros, afronta este primer reto europeo con optimismo y admite cree que no tardará mucho en adaptarse. José Luis Pérez Caminero acompañó al marroquí en la presentación.

“Todo el mundo me ayuda mucho, la gente es amable. Desde el primer día los jugadores me están ayudando mucho, esto es como una gran familia”, fueron sus primeras palabras, para que, posteriormente, alabara a Nabil Baha, su segundo entrenador en el FUS de Rabat: “Es como un gran amigo, como un hermano para mí, una de las personas decisivas para que yo esté aquí. Me dijo que no lo dudara y que el Málaga es un gran club, con una gran afición detrás. Pude ver vídeos del equipo y del ambiente y fue uno de los motivos por los que pude venir aquí”.

“Puedo jugar en diferentes posiciones que el técnico requiera" - continuó - "estoy a su disposición, trataré de dar lo mejor para los aficionados y para el club. Quiero ayudar a mis compañeros a hacerlo lo mejor posible. Quería dar las gracias al Málaga por darme la oportunidad y por la confianza que ha depositado en mí. Málaga tiene un gran club, con muchos seguidores y mucha historia. Vengo aquí por este motivo y para aportar todo lo que pueda”, expresó.

Por último, habló sobre su primera toma de contacto en los primeros entrenamientos de la temporada: "Han ido muy bien, con mucho trabajo y esfuerzo. La preparación es normal de pretemporada, el ambiente es muy bueno entre los jugadores, es como una familia, la gente es muy amistosa y el cuerpo técnico nos ayuda para estar en un buen estado”, finalizó.