De concentración en Valdebebas a la gira americana en cuestión de días

El Real Madrid comienza otra nueva temporada en menos de diez días a los mandos del que es el nuevo técnico del equipo, Julen Lopetegui. Los entrenamientos comenzarán el día 17 de julio, aunque los futbolistas están citados para el día 16, cuando entrenarán en la ciudad deportiva y el día 31 de julio pondrán rumbo a Miami.

Finalmente, el Real Madrid no se medirá ante el Puebla de México como se había planteado. Tras no haber llegado a un acuerdo económico, el Real Madrid finalmente iniciará la gira en Miami el 1 de agosto frente al Manchester United. De nuevo los blancos se medirán al equipo de Jose Mourinho, pero esta vez no habrá ningún título en juego como la última vez que se vieron las caras por la Supercopa de Europa de la pasada campaña.

Tras verse con los 'Diablos Rojos', los de Lopetegui se medirán ante la Juventus de Turín, un partido que puede tener un sabor especial porque podría enfrentar al posible equipo de Cristiano Ronaldo y recordar la penúltima final de la Copa de Europa en la que el Real Madrid ganó 4-1 con goles de Casemiro, Asensio y un doblete del portugués. El último enfrentamiento entre ellos data de los cuartos de Final de la UEFA Champions League que tuvo un resultado global de 4-3 a favor del Real Madrid con el famoso penalti a Lucas Vázquez en el ultimo minuto.

El último partido enfrentará a los blancos frente a la Roma de Monchi el 8 de agosto, será el último partido antes del derbi por la Supercopa de Europa.

Tras la maratón de partidos en las Américas, el Real Madrid volverá a medirse en un derbi madrileño en otra final europea. Con la mayoría de los madridistas fuera del Mundial de Rusia el equipo blanco podrá presentar un once de gala. Pues jugadores como Keylor Navas, Dani Ceballos, Sergio Ramos, Isco Alarcón, Dani Carvajal y la BBC entre otros podrán presentarse en el Lillekulla Arena de Tallin.