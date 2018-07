Kitoko es nuevo jugador del Racing de Santander

Google Plus

El Racing de Santander dará comienzo a una nueva temporada en la Segunda División “B”, queriendo ser está la última en la que están metidos en el pozo del fútbol español. Es por ello que están preparando una campaña ilusionante, y por ello, se ha anunciado el sexto fichaje en el día de hoy. Se trata de Ritchie Kitoko, ex jugador del UCAM Murcia, donde ha estado esta última temporada.

34 partidos disputados con el equipo murciano en el Grupo IV de Segunda División B, en lo que ha sido su segunda temporada, ya que la primera de ellas, la disputó en La Liga 1,2,3, donde disputó 22 encuentros. Otros equipos a los que ha pertenecido el que fuera internacional belga son el Asteras Tripolis griego, el Real Jaén, Girona, Tenerife y Granada, jugando con todos ellos, en la categoría de plata. Anteriormente también jugó en el Albacete, siendo su primer equipo español.

Su primer equipo como futbolista fue el Standard de Lieja belga, y ya desde ahí, pudo firmar por el filial del equipo manchego, dando el salto al primer equipo en la siguiente temporada, llegando a disputar en Segunda 33 partidos y marcando dos goles. Tras marcharse del Albacete, recaló en el Udinese, para irse cedido al Granada, que por entonces, tenía vínculo con el equipo italiano, gracias a Quique Pina.

Experiencia la de Ritchie Kitoko en Segunda División, con más de 100 partidos en dicha categoría, lo que hace que su fichaje por el Racing de Santander para Segunda División B sea mucho más que ilusionante.

Pese a nacer en Kinshasa(República Democrática del Congo), el jugador decidió jugar con la selección belga, con la que llegó a jugar en categoría Sub 19, Sub 20 y Sub 21.

El UCAM Murcia agradece sus servicios prestados a través de un tuit: “Gracias @KitokoRitchie por todo lo que nos has dado. ¡Te deseamos mucha suerte en el @realracingclub”!