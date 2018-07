Isma López: "El Sporting me lo ha dado todo"

Ismael López Blanco se sumaba hace unas horas a la lista de salidas del Sporting, que inicia una aventura futbolística nueva fuera de las fronteras nacionales. El ya ex jugador rojiblacno se despedía de club, afición y compañeros en una rueda de prensa.

Isma López carga a sus espaldas con más de 100 partidos con la rojiblanca y ha querido despedirse ante los medios hablando de su llegada y paso por el club y agradeciendo tanto a directiva, staff y compañeros por la acogida desde el minuto uno.

El mensaje de despedida fue distendido, sin preparar pero emotivo por el significado que ha tenido el jugador en los últimos años sobre el verde. "Llegué a penas con ocho partidos en fútbol profesional a este club y me voy con 137 jugados en un equipo histórico que me lo ha dado todo". No dejó pasar la oportunidad para agradecer a sus compañeros y su acogida. "Me hicieron todo más fácil, me llevo un recuerdo enorme de todos ellos".

El de Pamplona confiesa que es un momento duro para él, y es complicado dejar el club. "Cuando eres tan feliz en un sitio es complicado dejarlo, y aunque el cariño de la afición sigue siendo enorme tengo que tomar la decisión de salir del club". Se va sabiendo que ha dado todo por el escudo del Real Sporting, tranquilo, y cree que tanto la ciudad como él gana con el cambio, pues opina que no ha sabido corresponder este último año como se debería. "El que más pierde con este cambio soy yo, dejo de pertenecer a un club que sigue demostrando lo grande que es, pero inicio una nueva aventura fuera de España".

Acaba su despedida deseando la mejor de las suertes a todos, y llevando siempre en su corazón lo que significa Gijón.

"El mejor recuerdo que guardo es la temporada del ascenso, sentí que formaba parte de algo especial, fue un año precioso que no voy a olvidar".El último ascenso a primera División del Sporting será recordado siempre por la manera y por la esencia que aquel equipo desprendía, y por eso los que formaron parte de algo así, como Isma López, guardan un grato recuerdo de ello.

Piensa que es el mejor momento para salir, ya que todo jugador quiere sentirse importante y disfrutar en el campo. "Cuando dejas de ser importante es complicado, piensas que no estás correspondiendo a todo el cariño que la gente te transmite".

Por otro lado, en el día de su despedida, el Sporting también ha anunciado un nuevo patrocinador para esta campaña. Se trata de Integra Energía, que estará presente en la parte trasera de las camisetas del equipo. Es una compañía asturiana de energía eléctrica, que trabaja y está implantada a nivel nacional.