Fernando Torres pone rumbo a Japón

Después de un larga espera, se pone fin a uno de los culebrones del verano, el destino de Fernando Torres. Tras el anuncio de que esta iba a ser su última temporada como rojiblanco, y una despedida a la altura de las circunstancias, muchos rumores han corrido sobre dónde iba a jugar.

Europa, China, Australia, Estados Unidos, Japón...era los nombres de las ligas que se barajaban. Finalmente ha sido la liga japonesa la que disfrutará del fútbol del autor del gol que dio la Eurocopa a España en 2008.

Nuevo reto

En un acto celebrado en uno de los gimnasios de la cadena que posee el futbolista, ha anunciado su decisión. Fernando Torres jugará los próximos años, quizás los últimos del delantero, en uno de los clubes más laureados del fútbol nipón, el Sagan Tosu. El propio Torres ha afirmado que ha tenido múltiples ofertas de muchos países como Francia y Alemania, e incluso de España, pero que los japoneses fueron de "los primeros clubes que se interesaron" por él y eso le convenció, además de suponer un nuevo reto "personal, deportivo y cultural".

También aclaró que él y sus agentes desecharon "Europa porque no podía tener un final mejor que el que podía tener con mi equipo y al final hemos llegado a la conclusión que era la mejor para todos".

Desde que anunciara su adiós al Atlético de Madrid, toda la parroquia colchonera sabía que ya perdían a su Niño pero, tras el acto de este martes, ya es totalmente oficial. La marcha del ya ex '9' rojiblanco supone una pérdida tanto sentimental, quizás la parte que puede doler más, como futbolística.

Emblema y escudo

Como afirmase Koke después de conocerse el abandono de Torres: "El Atlético pierde su emblema. Fernando ha sido todo para el Atlético y se va a notar en el vestuario. Como profesional es un 10 y como persona es un mil. Él va a seguir animándonos desde donde esté, desde su asiento en el Wanda".

Y es que decir Fernando Torres es decir Atlético de Madrid. Ese niño que soñó con vestir la camiseta rojiblanca y con llevarlo a lo más alto y, que, aunque pasó por Inglaterra e Italia, nunca dejó de pasear el escudo madrileño allá por donde iba. Como ocurrió en la celebración de las dos Eurocopas y el Mundial con la selección española. Llegando incluso a afirmar que en la selección sí que había atléticos, con él y Luis Aragonés.

Una leyenda

"De niño a Leyenda". Este fue el mensaje que rezaba el Metropolitano el día de su despedida. Porque ha pasado de ser ese niño con el pelo tazón y con pecas en la cara a ser una de las leyendas del club rojiblanco.

Dejando atrás los sentimentalismos, el Atlético también pierde un gran futbolista. Aunque en los últimos años no haya podido disfrutar de lo que ama, uno de los aspectos que le han hecho tomar esta decisión, Fernando siempre ha sido uno de los futbolistas con mayor talento del fútbol español.

Luchador

Dice el dicho que segundas partes nunca fueron buenas pero cuando eres Fernando Torres y te llama el Atlético de Madrid dicho refrán ni se te pasa por la cabeza.

La segunda etapa como colchonero comenzó en enero de 2015. Desde entonces, cuatro temporadas en las que no lo ha tenido nada fácil. Aunque era Torres eso no le iba a dar el puesto, pues el equipo gozaba de delanteros que estaban por delante de él. Pese a ello, no desistió y fue de más a menos en los dos primeros años.

En sus primeros cinco meses anotó tres goles y jugó 19 partidos. En el curso siguiente hizo 11 goles en 30 partidos. A partir de ahí empezó a bajar, también tuvo algo que ver la llegada de Griezmann. Menos partidos, menos minutos, por lo tanto menos participación. Pero eso no le hizo bajar los brazos y siguió apostando por los colores de su vida.

Un tercero que no defrauda

Cierto es que los años no pasan en balde pero aún así, el fuenlabreño siempre intenta dar lo mejor de sí, aunque sea poco.

Pero su lucha tuvo su premio, levantar un título con el Atleti.

Experiencia

17 años en el fútbol no es cualquier cosa y pocos son los que pueden sumar tantos años en la élite del fútbol. Pero Fernando los tiene. Desde su debut en 2001 siendo solo un niño, con 17 años hasta los 34 cumplidos el pasado 20 de marzo, es todo un experimentado. No solo conoce la liga española, también la inglesa, la italiana, y el fútbol de selecciones.

Recursos

No es lo mismo tener 20 años que 34 pero el talento no desaparece nunca, aunque no pases por el mejor momento de tu carrera. El Niño siempre ha sabido dónde posicionarse para el salto, hacia qué zona orientar los balones divididos, a qué banda caer para meter un centro o cuándo rellenar el área para postularse como rematador.

Muchas más cosas serán las que pierda el Atlético con la salida de Fernando Torres pero quizás no habría sitio para escribirlas. Lo que está claro es que lo que más perderá es en el aspecto futbolístico porque el sentimental permanecerá.