Jon Iru firma por el Leioa

Jon Iru se ha convertido en la tarde del martes en nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Leioa, quien ya ha anunciado que Asier Goti se marcha del club de Bizkaia.

Gran experiencia la que tiene Jon Iru en la categoría de bronce, habiendo jugado en equipos como Bilbao Athletic con el que consiguió el ascenso ante el Cádiz a Segunda División, jugando en ella 19 partidos. Tras dejar el conjunto de San Mamés, el jugador de Bizkaia firmó por el Real Murcia, pasando después por el Barakaldo, último club antes de recalar en el Leioa.

Formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao, ha pasado por el club convenido con los bilbaínos, el Club Deportivo Basconia, siendo cedido el Sestao River. De ahí, dio el paso al filial rojiblanco, con el que, como hemos dicho anteriormente, logró el ascenso a Segunda División, tras ganar al Cádiz.

Desde el Leioa se espera que el futbolista se integre en el club lo antes posible como anuncian en el propio comunicado de su fichaje.

Asier Goti se despide del Leioa

Quien no seguirá y no será compañero de Jon Iru es el futbolista Asier Goti, quien no ha renovado con el conjunto de Bizkaia. El propio jugador tenía oferta de renovación por parte de ya su ex equipo, pero no ha querido aceptarla, por lo que, se entiende, que el jugador tiene alguna oferta interesante, donde podrá recalar en los próximos días.

37 partidos disputados con la camiseta del Leioa, donde ha podido marcar hasta 8 goles, siendo decisivo en una temporada en la que el equipo ha terminado décimo, haciendo grandes partidos.

Así pues, Jon Ander Lambea tendrá que buscar un nuevo sustituto para hacer olvidar a Asier Goti, que como ya se mencionaba, no continuará en la disciplina del Leioa.