David Juncà ¨No dudé en decir que no cuando supe que estaban interesados en mí"

David Juncà, el futbolista español ha fichado por el RC Celta de Vigo. El pasado diez de julio tuvo lugar la rueda de prensa de presentación del exjugador del Eibar quién llega al club celeste con ilusión de ayudar al equipo. Es la tercera incorporación en el equipo de cara a la temporada que viene. El club celeste ha pensado en él ante la posible salida de Jonny. El exjugador del Eibar es un lateral izquierdo con gran desborde y da profundidad al juego, gran técnica y buen centro. El Celta espera su máximo rendimiento e implicación. El conjunto vigués espera además que rinda igual o mejor que lo ha estado haciendo en sus anteriores equipos, Eibar y Girona.

En cuanto el manager del catalán le hizo saber la oferta del RC Celta de Vigo, David Juncà no dudó en decir que no. "Estoy muy contento e ilusionado de que se interesaran por mí" afirmaba en la rueda de prensa. El actual lateral izquierdo del Celta ha compartido vestuario con exjugadores de este club, a los que le preguntó para conocer más sobre este. Entre ellos estaban Fabián, Joel y Charles. "Me han hablado muy bien tanto del club como de la ciudad, todo han sido cosas positivas por su parte y es otro de los motivos por los que estoy aquí" aseguraba David. También escogió el club vigués porque considera "que es un buen club, lleva años haciéndolo muy bien y no esperé a decir que sí" confesaba el catalán. El nuevo jugador del Celta espera dar todo lo mejor de si mismo en este nuevo proyecto que se espera con ilusión.

Antonio Mohamed es un técnico que quiere implicación e intensidad. Según confesó David Juncà "hablamos de la intensidad que quería que tuvieramos en entrenos y partidos" continuaba diciendo " el lunes fue mi primer entreno y empezamos con mucha intensidad y carga física, va a ser un físico muy intenso"

El nuevo jugador quedó sorprendido con todos los trabajadores del club, cuerpo técnico y jugadores, " todos son muy humildes y simpáticos, me han recibido muy bien y estoy muy feliz por ello"

Acababa diciendo David Juncà "lucharé por jugar en mi posición, cada uno va a hacer lo mejor posible en cada entreno y en cada partido y ya decidirá el mister"